Dievegge rooft voor 1.000 dollar aan anti-verouderingsmiddelen uit botoxkliniek mvdb

01 september 2019

14u27

Bron: AP - KTRK 0 Bizar De politie spoort een vrouw op die een grote hoeveelheid anti-verouderingsproducten stal uit een botoxkliniek nabij de Texaanse metropool Houston. De dievegge komt duidelijk in beeld op de bewakingscamerabeelden.

De blondine dook maandagavond 23 augustus iets voor 20.30 uur op aan de Botox RN MD Spa in Sugar Land, een voorstad ten zuidwesten van Houston. Op YouTube verspreide beelden is te zien hoe de onbekende minutenlang vergeefs probeert om het slot te forceren, waarna ze wegwandelt.



Haar botoxhonger is klaarblijkelijk groot. Op de beelden zien we hoe ze even later komt aanrijden met haar Mercedes. Uit de SUV haalt ze een automatische handzaag en gaat daarmee aan de slag. De vrouw laat het niet na om flink wat schade te veroorzaken. Het lukt haar uiteindelijk om de praktijk te betreden en de anti-verouderingsmiddelen buit te maken.



Volgens de eigenaar was de inbreekster enkel geïnteresseerd in de botox en consoorten. Andere waardevolle spullen zoals iPads liet ze links liggen. De ondernemer schat de waarde van het gestolen goed op 1.000 dollar (900 euro). De schade aan het pand zelf, is niet geweten. De politie heeft nog geen arrestatie verricht. Talloze Amerikaanse media berichten over de opmerkelijke inbraak, wat mogelijk tot een doorbraak leidt. Wordt allicht vervolgd.