Dievegge past juwelen van 2 miljoen dollar, wil ze "in daglicht zien" en vlucht winkel uit

18 januari 2020

19u31

Bron: LA Times - East Bay Times 1 Bizar Het is een stoutmoedige dievegge gelukt om juwelen ter waarde van meer dan twee miljoen dollar (1,8 miljoen euro) te roven uit een juwelierszaak in Californië.

Karen Yvonne Floyd (54) trok vorige zaterdagmiddag naar het chique indoorwinkelcomplex South Coast Plaza in de stad Costa Mesa. Volgens de politie wandelde ze een van de juwelenwinkels binnen waar ze niet nader genoemde sieraden ging passen.



De vrouw deelde het personeel doodleuk mee dat ze de juwelen “in het daglicht” wou zien en wandelde prompt naar de uitgang. Bewakers deelden haar mee dat ze de juwelen niet mocht meenemen, waarop ze een groot mes tevoorschijn haalde. Of dit mes in een handtas dan wel een reistas zat, is niet duidelijk. Floyd zette het met de sieraden aan op een lopen. De bewaking kon haar klaarblijkelijk niet bijbenen. De vrouw bereikte haar auto op de parking en reed weg. Naar welke juwelier Floyd precies ging, liet de politie in het midden.

De speurders konden aan de hand van camerabeelden Floyds nummerplaat achterhalen. Het leidde twee dagen later tot een huiszoeking in haar appartement in het nabijgelegen Newport Beach. Agenten troffen daar de buitgemaakte juwelen en het mes aan. De vrouw is niet veel later opgepakt.



Ze kreeg woensdag vier aanklachten tegen zich te horen en pleitte niet schuldig. Floyd kwam ‘s anderendaags op vrije voeten na het storten van een borgsom van 100.000 dollar. De vrouw moet op 24 januari een hoorzitting bijwonen waar de rechter de stand van het onderzoek te horen krijgt. Volgens de East Bay Times is Floyd niet aan haar proefstuk toe. Ze zou vorige maand een Land Rover hebben gestolen.