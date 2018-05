Dierenarts moet lucht aflaten wanneer hond plots opblaast als een ballon kv

31 mei 2018

17u51

Bron: BBC 6 Bizar De vier jaar oude teckel Trevor verdubbelde plots in omvang toen lucht onder zijn huid gevangen bleef zitten. Een ingreep was nodig om de lucht weer uit het hondje te laten.

“Hij blies op als een ballon”, vertelt eigenaar Fran Jennings. De Britse vrouw bracht Trevor met spoed naar de dierenarts toen het dier plots begon op te zwellen en ademhalingsproblemen kreeg. “We zetten hem in de auto en brachten hem naar de spoed. Ze hadden nog nooit zoiets gezien.”

Uit röntgenfoto’s bleek dat er lucht onder de huid van de hond terechtkwam telkens wanneer hij inademde. Ook zijn hart had eronder te lijden. Trevor bleek te lijden aan subcutaan emfyseem, een abnormale opslag van lucht in het onderhuidse weefsel.

Dierenarts Michelle Coward voerde een procedure uit om de druk te verlichten en naaide een gaatje in de luchtpijp van Trevor dicht. “Ik heb nooit eerder zoiets gezien en het was een nieuwe operatie voor me. Er waren geen uitwendige verwondingen die zouden verklaren hoe de lucht onder de huid terechtkwam, dus we vermoedden dat een inwendige verwonding aan de luchtweg de lucht binnenliet. Elke keer wanneer hij inademde, ontsnapte een deel van de ingeademde lucht via een gaatje in zijn luchtpijp."

"Het was zeker een interessant geval en voor zover ik begrijp ook ongewoon", aldus Coward. Volgens de dierenarts zullen er geen langetermijngevolgen zijn voor Trevors gezondheid.

“Hij zag eruit als een dikke vette zeehond. Zijn hele lichaam was een bobbel. Het was vreselijk om hem zo te zien”, zegt Jessica, de dochter van Fran. “We moesten de lucht uit hem aflaten, het was raar. Maar nu is hij weer de oude en zit hij weer achter de kippen aan. We zouden hem niet anders willen.”