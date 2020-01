Diepzeevisser slaat monster van 159 kilo aan de haak HR

15 januari 2020

11u31

Bron: AFP, CNN, Fish and Wildlife Research Institute 0 Bizar “De vangst van mijn leven.” Dat moet visser Jason Boyll uit Florida ongetwijfeld gedacht hebben toen hij deze monsterachtige zeebaars bovenhaalde. Het gaat om een kolos van 159 kilo die wellicht ongeveer 50 jaar oud is.

Boyll deed de merkwaardige vangst op een diepte van ongeveer 180 meter en maakte daarvoor enkel gebruik van een vislijn en een haak. Dat meldt het ‘Florida Fish and Wildlife Research Institute’. Het gaat om een ‘Hyporthodus nigritus’ met een gewicht van 159 kilo.

Wetenschappers schatten dat de vis ongeveer 50 jaar oud moet zijn. “Het is het oudste exemplaar van onze verzameling”, aldus nog het instituut. Om de leeftijd van de vis te berekenen, analyseerden de wetenschappers de otolieten, een gelatineuze structuur in het binnenoor.

500 meter diep

Het instituut wil de vangst van deze soort allesbehalve aanmoedigen, omdat niet bekend is hoe groot de populatie nog is in de streek rond Florida en de Golf van Mexico. Volwassen vissen van deze soort vertoeven voornamelijk in water tussen 50 en 500 meter onder de zeespiegel. De jongere vissen af en toe wel eens piepen aan de oppervlakte.

