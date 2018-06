Dief steelt dure mountainbike door boom om te zagen David Van der Heeden

22 juni 2018

14u16

Voor wie zijn prijzige tweewieler wel eens op straat achterlaat, is investeren in een degelijk slot geen overbodige luxe . Fietsendieven lopen bij het zien van een kettingslot snel door. Waar je het ijzeren ros aan vastmaakt, is ook van groot belang. Soms maakt het echter niet uit waar je je fiets aan verankert, zo ondervond Julien Witte uit het Duitse Kassel.

Julien zette vorige week zijn dure mountainbike vast aan een forse lindeboom. Toen hij zijn 2000 euro kostende speeltje ’s anderdaags op wilde halen, was zijn verbazing groot. Een vastberaden fietsrover had zich niet eens aan het slot gewaagd. Niet alleen zijn fiets, maar ook de boom waaraan het rijwiel was vastgezet, was verdwenen.

Hij was met een zaag direct de dertien jaar oude linde te lijf gegaan, schrijft nieuwssite NHA. Een klusje dat, gezien de dikte van de loofboom, niet in enkele minuten geklaard was. De gauwdief heeft zich bij zijn criminele bezigheden ook niet laten storen door toeschouwers, ondanks het feit dat in het Kasselse centrum een drukbezocht stadsfeest gaande was.

Zuinig op zijn schat

"Normaal gesproken zou ik mijn fiets hier nooit hebben neergezet", zegt de gedupeerde 28-jarige, die aangeeft doorgaans heel zuinig om te gaan met zijn "schat". Door alle drukte rond de feestelijkheden dacht hij: "er zal wel niets gebeuren", en was later dan gepland teruggekomen. Te laat. Bij aankomst lag alleen de fors bemeten kruin van de boom nog keurig in het gras.

De fietsendief moet hebben geweten met welk bijltje hij moest hakken, want om de boom precies de juiste kant op te laten vallen heeft hij meerdere zaagsneden gemaakt. Julien had nog de hoop dat de gemeente de boom geveld had, maar die bleek vals. De Kasselse ambtenaren wisten ergens van. En ook zijn vrienden dachten dat hij een grapje maakte, toen hij foto’s van de boomstronk op Facebook zette.

De kans dat Julien zijn blinkende blauwe fiets ooit terugziet, is klein. De politie vraagt ooggetuigen zich te melden. Een snel rekensommetje leert dat, afgezien van de 2000 euro die Juliens mountainbike waard is, de gemeentekas de grootste schadepost oploopt. Het opruimen en vervangen van de omgezaagde linde kost de gemeente zo’n 5000 euro.

