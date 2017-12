Dief legt gestolen nummerplaat van politie onder kerstboom Erna Lammers / AJA

11u52

Bron: AD 2 RV Bizar In de nacht van dinsdag op woensdag is er een nummerplaat gestolen van een politieauto in de Nederlandse gemeente Ermelo. De zaak werd echter al heel snel opgelost. Binnen een uur hadden ze de dief te pakken. En vonden ze de gestolen kentekenplaat in zijn huis, onder de kerstboom.

De politieauto stond vannacht geparkeerd in het centrum van Ermelo. Rond half 5 merkte de politie dat de nummerplaat verdwenen was. Maar wat de dader niet in de gaten had, was dat hij werd gefilmd terwijl hij de plaat eraf schroefde. Hij stond volgens de politie goed in beeld op de bewakingscamera.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize uit Ermelo had de dader lef. "Tot gauw knul. Tot gauw..." twitterde hij. Hoe snel dat was verraste hem zelf ook. Een uur later liet de wijkagent al weten dat de dader opgepakt was. Maar dat niet alleen, ook de nummerplaat vonden ze snel terug op een voor deze tijd wel heel toepasselijke plaats: onder de kerstboom.

De dader zit momenteel in de cel.

Het kan snel gaan: de diefstal #kentekenplaat onze VW Transporter #Harderwijk is opgelost.



Kentekenplaatdief: ✅ en in de cel.



Kenteken & VW herenigd: ✅



En dan de grote vraag. Waar troffen we de gejatte plaat aan?



Jawel, bij de verdachte thuis. Onder de kerstboom. Echt 😐. pic.twitter.com/AKGa5Qf6jt Jelle v. Heerikhuize(@ polermelocentzu) link