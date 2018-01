Dief bezeert genitaliën tijdens inbraak en eist nu schadevergoeding van winkelier EB

11u26

Bron: Evening Standard, RTÉ 11 Thinkstock Illustratiefoto. Bizar Een inbraak van goed twee jaar geleden in een Ierse winkel krijgt een bizar gerechtelijk staartje. Een van de daders bezeerde tijdens de feiten namelijk zijn scrotum en eist daar nu een schadevergoeding van 600 euro voor bij de eigenaar van de winkel waar hij inbrak.

In november 2015 forceerde drie mannen met een voorhamer de deur van de winkel in Kingscourt in het Ierse graafschap Cavan. Toen de daders probeerden te vluchten, werden ze in de kraag gevat door de politie. De drie kregen een voorwaardelijke straf.

Zaak gesloten, zou u denken, maar niets is minder waar. Blijkbaar had een van de drie inbrekers zich tijdens de feiten bezeerd toen hij met zijn edele delen tegen een winkelrek botste. Een wonde aan aan het scrotum was zijn deel. Volgens het medisch rapport moest de wonde niet gehecht worden en werd de inbreker na verzorging in het hospitaal weer naar de politiepost overgebracht.

Verbazing alom

Groot was de verwondering van winkeleigenaar Kevin toen hij een brief van de advocaat van het 'slachtoffer' in de bus kreeg. "Daarin word geëist dat ik de volledige verantwoordelijkheid opneem voor het ongeval", zegt Kevin. "Met bijgevoegd een eis tot schadevergoeding van 600 euro. Begrijpe wie kan", zegt Kevin aan de Ierse openbare omroep RTÉ.

De winkelier heeft nu ook een advocaat bij de arm genomen. "Die raadt mij aan om af te wachten. Een overheidscommissie moet zich nog over de zaak buigen. Intussen heb ik wel mijn winkeldeur en de vernielde bewakingscamera mogen betalen. Door de franchise van de verzekering heeft dit mij ook zo'n 600 euro gekost".