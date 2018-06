Dief aan de haal met twee tenen ter waarde van 7.000 euro TTR

18 juni 2018

16u03

Bron: NZ Herald, Daily Mail 0 Bizar De politie heeft een 28-jarige dief met een nogal vreemde buit gevat. De man uit Nieuw-Zeeland heeft twee menselijke tenen gestolen tijdens een tentoonstelling van Body Worlds Vital, de moderne versie van Körperwelten. Volgens officiële documenten zijn de tenen ongeveer 3.500 euro waard per stuk.

De twintiger uit Auckland in Nieuw-Zeeland moest vandaag voor de rechtbank verschijnen. Op bewakingsbeelden was te zien hoe de man op 4 mei twee tenen meenam tijdens zijn bezoek aan de befaamde expositie waar het menselijk lichaam centraal staat.

Officieel wordt hij beschuldigd van het "interfereren met het lichaam van een onbekend persoon", dat bericht de krant NZ Herald vandaag. De dief, die intussen heeft bekend, moet later dit jaar opnieuw voor de rechtbank in Wellington verschijnen.

De tentoonstelling was onder meer al te zien in wereldsteden als New York, Londen en Tokyo. Bezoekers kunnen tijdens de expositie het werk van professor Günther von Hagens bewonderen. De Duitse anatoom bewaarde lichamen en stelde ze vervolgens tentoon als sculpturen. Op die manier wil de geleerde een inzicht bieden in het mysterie van het menselijk lichaam.