Die 540 kilo vermiste wiet? "Opgegeten door de muizen", beweren Argentijnse agenten

12 april 2018

13u14

Bron: BBC Acht Argentijnse politieagenten zijn geschorst nadat ze beweerden dat een grote partij marihuana uit een politiemagazijn in Pilar, ten noordwesten van Buenos Aires, is verdwenen omdat muizen het spul hebben opgegeten.

In de voorbije twee jaar werd in totaal meer dan 6.000 kilo aan in beslag genomen marihuana opgeslagen in het bewuste magazijn. Toen een nieuwe commissaris werd aangesteld, ontdekte die dat er een aanzienlijk deel "vermist" was. Concreet zo maar even 540 kilogram.

“Opgegeten door de muizen”, claimen de lokale agenten. Forensische experts hebben echter grote twijfels bij dat verhaal. “Muizen zien marihuana helemaal niet als voedsel”, klinkt het. “En als ze het toch zouden hebben opgegeten, zouden ze er vermoedelijk aan sterven.” Aangezien er geen dode muizen zijn aangetroffen in de opslagplaats, vermoedt het gerecht dat de agenten er iets mee te maken hebben. Op 4 mei zullen ze het voor de rechter moeten komen uitleggen.