Deze vrouw wil bestuurders doen vertragen met skeletten DVDE

30 mei 2019

14u22

Bron: CNN 0 Bizar Een Amerikaanse vrouw uit Oregon heeft een manier gevonden om roekeloze bestuurders te doen vertragen in gevaarlijke bochten. Ze zet skeletten langs de weg die bordjes vasthouden met daarop “Slow down!” (Vertraag!, red.).

“Op een gegeven moment had ik er echt genoeg van. Iedereen rijdt hier zo roekeloos door de bocht”, vertelt Coleen Towne. De vrouw vraagt om extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld een verkeersspiegel of extra politiecontroles. In afwachting daarvan moeten de skeletten hun werk doen.