Deze vrouw heeft wel héél veel geluk wanneer kettingzaag, takken en ladders vallen sam

16 juli 2019

21u56

Bron: KameraOne 9

In amper enkele seconden gaat zoveel mis bij dit incident in Canada. Een man op een ladder roept de hulp in van een vrouw wanneer zijn kettingzaag vastzit. Wanneer de tak afbreekt, valt de kettingzaag net naast het hoofd van de vrouw, vliegen takken en ladders in het rond en raakt als bij wonder niemand gewond of geëlektrocuteerd. De beelden dateren van 5 juli in het Canadese Kitchener.