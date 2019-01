Deze tandenborstel poetst je hele mond in 10 seconden ttr

07 januari 2019

09u54

Bron: cnet 5 Bizar Tandartsen raden ons aan om onze tanden twee keer per dag gedurende minstens twee minuten grondig te poetsen. Dat is veel te lang en haast niemand houdt zich aan die aanbevolen tijd, zo vindt het Franse bedrijf FasTeesH. Het bedrijf ontwikkelde daarom een automatische tandenborstel waarmee je je gebit in amper tien seconden reinigt.

De Y-borstel, zoals het futuristisch ogende apparaat heet, ziet er anders uit dan de gewone tandenborstel die in onze badkamer ligt. Het gadget heeft een mondstuk dat de helft van ons gebit tegelijkertijd reinigt. Het mondstuk bestaat in verschillende formaten, waardoor zowel volwassenen als kinderen de tijdbesparende tandenborstel kunnen gebruiken.



Bovendien is hard schrobben niet langer nodig. Aan de voorkant van de Y-borstel zit een klein handvat met een motortje dat vibreert om het gebit optimaal te reinigen in slechts tien seconden.

Gebruik

Volgens FasTeesH is de tandenborstel erg gebruiksvriendelijk. “Doe tandpasta op het mondstuk, plaats de Y-borstel in je mond en zet de motor aan. Terwijl de haartjes trillen, maak je een kauwbeweging gedurende vijf seconden. Haal de Y-borstel uit je mond, draai hem om, herhaal het proces en klaar is kees”, klinkt het. Na het poetsen kan de borstel gewoon onder de kraan worden schoongespoeld. In het onderstaande filmpje is goed te zien hoe het apparaat precies werkt.

Geïnteresseerden moeten nog even wachten om hun oude tandenborstel in de vuilnisbak te gooien. De Y-borstel is vanaf april te koop voor de prijs van 125 dollar (omgerekend zo’n 109 euro).