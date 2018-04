Deze man heeft 'bewijs' voor buitenaards leven op Mars gevonden TK

29 april 2018

09u33

Bron: Metro UK 4 Bizar Is er buitenaards leven in ons universum? Deze amateurastronoom is alvast overtuigd van wel, én hij meent daarvoor bewijs gevonden te hebben. In een foto van NASA dan nog wel.

Joe White, een 'space video journalist' uit Bristol, is verzot op astronomie. Hij houdt zich uren bezig met het analyseren van NASA-gegevens, waarbij hij op zoek gaat naar bewijzen voor buitenaards leven. Dat doet hij meer bepaald door tekenen van kunst en cultuur op te sporen in foto's van andere planeten. Zijn conclusies giet hij daarna in video's, die hij publiceert op zijn YouTube-kanaal 'ArtAlienTv'.

De 45-jarige man denkt nu ook sluitend bewijs gevonden te hebben van buitenaards leven op Mars. Hij vond dat in de recentste beelden van de Curiosity rover, de robot van NASA die sinds 2012 op de planeet rondrijdt en er foto's maakt. "Ik heb iets gevonden dat lijkt op een kleine, vrouwelijke afbeelding van een hoofd", klinkt het opgetogen in zijn video. "Het is maar een paar cm groot, maar het is duidelijk een uitgesneden beeld van een vrouwelijke krijger. De helm die ze draagt, lijkt erg op die dat je in de middeleeuwen bij ons vond. Ik zie ook mogelijks een embleem op haar voorhoofd en zeer interessante gelaatstrekken. Het lijkt wel een Egyptische stijl."

De meeste mensen zouden niet veel meer zien dan een leuk gevormde rotsformatie, maar White is ervan overtuigd dat de 'vrouw' door aliens gemaakt werd. En het is trouwens niet het eerste bewijs dat hij ontdekt: "Dit is maar een van de honderden artefacten die ik op Mars heb ontdekt de afgelopen jaren. Hopelijk zal ik ooit kunnen bewijzen dat er een eeuwenoude, kunstzinnige beschaving bestaan heeft op de rode planeet. "