Deze man gaat elke dag naar zee met een foto van zijn overleden vrouw kg

30 juli 2018

15u34

Bron: Facebook, Yahoo Lifestyle 0 Bizar Een ontroerende foto van een oudere man met een fotokader gaat het internet rond. De man zou naar verluidt elke ochtend naar het strand gaan om daar even te verpozen met de ingelijste foto van zijn vrouw. De twee waren onafscheidelijk tot zij zeven jaar geleden overleed.

Het was Giorgio Moffa die de man, Giuseppe, opmerkte in de Italiaanse kuststad Gaeta. Moffa zegt dat de Giuseppe al jaren op hetzelfde plekje komt zitten om een tijdje naar zee te kijken. Wat het tafereel extra bijzonder maakt, is dat hij elke dag een fotolijst meeneemt met een foto van zijn vrouw. Die zet hij naast zich, alsof hij haar ook een goed zicht op zee wilt gunnen.

Op een dag raken de twee mannen aan de praat, en dan vertelt Giuseppe hem waarom hij altijd dezelfde foto bij zich heeft. Zijn vrouw is zeven jaar eerder overleden aan een slepende ziekte. Wanneer hij een plek bezoekt waar hij en zijn vrouw samen zijn geweest, dan brengt hij ook haar foto mee: zo voelt hij zich dichter bij haar.



Moffa besluit om het beeld van de man en zijn fotokader te delen op Facebook. “Ik ken deze prachtige persoon niet. Maar ik weet zeker dat hij een grote liefde had. Ik zag hem huilen. Ik denk dat mannen zoals hij niet meer bestaan”, schreef hij erbij. Het bericht verzamelde al duizenden reacties en delingen.

“Giuseppe vertelde me dat hij deze plek bezoekt, omdat ze heel lang geleden veel goede tijden beleefden op het kleine stukje strand”, verklaart Moffa aan Yahoo Lifestyle. Giuseppe en zijn vrouw waren elkaars eerste liefde, en kregen samen drie kinderen, aldus Moffa.