Deze man eet al 10 jaar enkel rauw schapenvlees Redactie

04 juli 2019

10u44

Bron: KameraOne 1

Op restaurant heeft de kok weinig werk aan Derek Nance z’n maaltijd. De Amerikaan eet alleen maar rauw schapenvlees. Nance gaat naar de boerderij om een schaap uit te kiezen en slacht het vervolgens zelf ter plekke of in zijn tuin. Met uitzondering van de blaas eet hij het volledige schaap op inclusief beenmerg. De man doet er ongeveer een maand over om een volledig schaap naar binnen te werken. Nance stapte over op het extreme dieet toen hij op z’n twintigste te horen kreeg dat hij aan het chronisch vermoeidheidssyndroom leed. Sinds hij rauwe schapen verorbert, voelt hij zich kerngezond.