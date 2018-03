Deze kip leeft al een week zonder kop, en dit is hoe dat kan TK

29 maart 2018

13u24

Bron: Daily Mail 3 Bizar We weten allemaal wel dat een kip nog even kan rondlopen zonder kop, maar na een paar minuten valt ze dan altijd dood neer. Of toch meestal, want momenteel is het internet in de ban van deze Thaise kip, die al minstens zeven dagen lang zonder haar hoofd leeft.

Het dier werd gefotografeerd in Ratchaburi, een provincie in Thailand. De kip mist een groot deel van haar kop - er is enkel een bloedig stompje te zien - maar loopt toch nog vrolijk rond. En zo houdt het het al een dikke week vol.

Het is dierenartse Supakadee Arun Thong die het dier in leven houdt. Ze geeft het antibiotica en druppelt voedsel in zijn keel. Volgens haar is het dier tam en eet het relatief goed. "Zolang het wil blijven leven, zullen we het verzorgen", stelt ze. "Het is een echte vechter, met een sterk hart." Ze vreest echter dat de kip het binnenkort een stuk moeilijker zal krijgen, want haar tong is aan het uitdrogen en zal waarschijnlijk afsterven. Ze hoopt dat iemand het dier permanent in huis wil nemen om het nauwlettend in de gaten te houden.

Record: 18 maanden

Hoe de kip precies haar kop kwijtraakte, is niet helemaal duidelijk, maar de dierenartse vermoedt dat hij aangevallen werd door een wild dier. Die beet ook niet heel het hoofd af, en dat is waarom de kip nog in leven is. Als een deel van de hersenstam bewaard blijft, kan het immers zijn dat de kip kan blijven rondlopen. Bij kippen worden de meeste basisfuncties zoals ademen en de meeste reflexen immers gecontroleerd door die hersenstam. Ook zonder hogere hersenfuncties kunnen ze dus overleven.

Dit exemplaar is overigens niet de eerste kip die een onthoofding overleeft. Het record staat op naam van Miracle Mike, een kip die maar liefst 18 (!) maanden zonder hoofd door het leven ging. Het beest werd door boer Lloyd Olsen uit Colorado in 1945 met een hakbijl bewerkt, maar die miste daarbij de halsslagader en een deel van de hersenstam. Het dier kon daarna nog steeds wandelen - al ging dat er stuntelig aan toe - en balanceren op een tak. Hij zocht ook nog steeds naar voedsel en probeerde zelfs te kraaien, wat volgens Lloyd neerkwam op een gorgelend geluid. De man hield hem in leven door druppels melk en kleine maiskorrels in zijn keel te duwen.

Nadat de University of Utah het bestaan van de hoofdloze kip bevestigd had, werd Mike een ware beroemdheid. Het legde Lloyd geen windeieren: hij toerde rond met zijn fenomeen en vroeg kijklustigen geld om hem te bekijken. Hij verdiende zo tot 4.500 dollar per maand - een klein fortuin in die tijd. Uiteindelijk kwam Mike echter jammerlijk om het leven toen hij in maart 1947 stikte in een maiskorrel in een hotelkamer in Phoenix. Hij liet echter wel een mooie erfenis na, want tot op de dag van vandaag houden ze in zijn geboortedorp Fruita in Colorado een jaarlijkse 'Mike the Headless Chicken Day' in het derde weekend van maart.