Deze kapper uit Nederland heeft de állerslechte slogan van 2018: 'We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet'

14 december 2018

Barbier Rogier, die in het Noord-Hollandse Laren alleen mannen en jongens knipt, mag zich de trotse eigenaar noemen van de slechtste slogan van Nederland. De leus 'We doen wel vrouwen, maar knippen ze niet' werd het minst gewaardeerd tijdens de verkiezing van SlechteSlogans.nl.

Rogier versloeg hiermee slogans zoals ‘Ga niet zelf kutte, Bel Ronald Schutte!’ van het Dordrechtse stukadoors- en schildersbedrijf Schutte en ‘Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje’ van het Eindhovense bedrijf Aarts Sanitair Service.

Van 7 tot en met 13 december konden mensen hun stem uitbrengen op tien genomineerde leuzen van de jury van SlechteSlogans.nl. In totaal zijn 14.328 stemmen uitgebracht. De winnaar van de verkiezing ontvangt binnenkort de Blauwe Tegel van het platform. Vorig jaar won de slogan ‘Van kop tot kont, worst in de mond’ over de worstenbroodjes van Millse molen De Korenbloem.