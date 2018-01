Deze Japanse pornoster heeft nu een bizarre nieuwe carrière TK

Bron: News.com.au 0 Bizar Eens je in de porno-industrie verzeild raakt, is het erg moeilijk om daarna nog een 'normale' job te vinden. Dat wil echter niet zeggen dat je voor eeuwig je kleren moet uittrekken - met wat creativiteit en vindingrijkheid kan je nog wel op een andere manier je brood verdienen. Kijk maar naar Asuka Hoshino, die uit haar carrière een heel nieuw concept wist te lanceren.

Tussen 2010 en 2013 werkte de Japanse Asuka voor verschillende pornoproducenten en maakte tientallen films. In 2014 had ze er genoeg van en maakte ze een einde aan haar carrière als 'adult actrice'. Sindsdien bleef het wat stil rond haar persoon, buiten een virale blogpost waarin ze verklaarde dat ze gedwongen werd om de films te maken. Haar vele fans zijn haar echter nog niet vergeten, en daar maakt de intussen 31-jarige dame handig gebruik van om een nieuwe business te lanceren. Je kan nu immers tegen betaling met haar in het huwelijksbootje stappen.

Droomhuwelijk

Voor alle duidelijkheid: de ceremonies die Asuka verkoopt, zijn helemaal fake. En goedkoop zijn ze ook al niet, want je telt omgerekend bijna 3.300 euro neer voor het toneelstuk. In ruil krijg je wel een huwelijk met alles erop en eraan. Drie weken op voorhand ontmoet je de 'bruid' en plan je je droomhuwelijk. Je gaat met haar een outfit kopen, er is een repetitie en aan het einde van de rit krijg je een kus aan het altaar.

Hoshino zal zich ook helemaal opdirken met een traditionele trouwjurk en zal breed glimlachen tijdens de professionele fotosessie, waaruit de bruidegom uiteindelijk zes foto's mag kiezen om mee naar huis te nemen. De huwelijksnacht zullen de klanten wel alleen moeten doorbrengen, want de bruid zelf is niet inbegrepen in de prijs.

Huiltherapie

Wie graag zo'n nephuwelijk koopt, moet daarvoor wel afzakken naar het Odaiba-district in Tokyo. Op de dag zelf zal het hele gebeuren twee uur duren en er is zelfs een ceremoniemeester aanwezig. Het jawoord mag dan niet legaal bindend zijn, Asuka is ervan overtuigd dat er een markt is voor haar concept. "Kom en geniet van een echt huwelijk met mij. We zullen samen gelukkig zijn", staat er op haar site te lezen.

Compleet gaga, denk je? Het is alvast niet de eerste vreemde praktijk in Japan. Onlangs werd er nog een service gelanceerd waarbij vrouwen aan 'huiltherapie' kunnen doen. Concreet betekent dat dat een knappe man je aan het huilen brengt en vervolgens je tranen wegveegt. Het zou je stressgehalte drastisch verminderen. Gekke jongens, die Japanners.