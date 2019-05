Deze inbrekers namen niets mee, ze poetsten enkel het hele huis ses

24 mei 2019

15u58

Toen Nate Roman vorige week thuis kwam van zijn werk, merkte hij onmiddellijk dat er een vreemde in zijn huis was geweest. Niet omdat alles overhoop lag, in tegendeel, het hele huis lag er spik en span bij.

Nate, een 44-jarige man woont in een typische eengezinswoning in Marlborough, een stad in het Amerikaanse Massachussets. Volgens hem is het goed mogelijk dat hij de achterdeur op slot is vergeten draaien, want diegene die zijn huis binnenkwam, hoefde geen deuren te forceren of ramen in te slaan.

Maar dit is het meest bizarre aan de hele zaak. Er werd niets meegenomen, het huis kreeg enkel een grondige poetsbeurt. De bedden werden verlucht, de tapijten gestofzuigd en de toiletten schoon geschrobd. De wc-rollen in de badkamer kregen zelfs sierlijke origamirozen.

“Raar en griezelig”

“Raar en griezelig”, zo beschreef de man het incident. De politie van Marlborough heeft nog geen klachten ontvangen van gelijkaardige voorvallen.

Nate weet nog steeds niet wie zijn huis is binnengeslopen en helemaal gepoetst heeft. De beste theorie die hij kon verzinnen, is dat een huishoudelijke dienst per ongeluk naar het verkeerde adres ging en bij zijn huis opdook.

“Nu kan ik er mee lachen, maar toen vond ik het absoluut niet grappig”, zei de man. “Ik heb de wc-papierrozen bewaard als souvenir”.