Deze gammele rammelbak was al genoeg voor een inbeslagname, maar het bleek voor de agenten slechts een voorproefje

20 juli 2018

18u07

Bron: Twitter 12 Bizar De agenten van de verkeerspolitie in het Oost-Engelse King's Lynn wisten niet wat ze zagen toen ze op 11 juli 's avonds een gehavende auto van de weg haalden.

De politie controleerde het voertuig omdat de koplampen gewoon weg ontbraken, net zoals de voorvleugel en de bumper. Dat was allemaal al genoeg voor een onmiddellijke inbeslagname, maar het bleek slechts een voorproefje van wat de dienders binnenin zouden aantreffen.

Het toch wel essentiële stuurwiel was nergens te bespeuren. De man bestuurde zijn wagen met een tang (jawel) in de plaats en deed dat al zittend op een omgekeerde metalen emmer. De voorzetel was foetsie. Van een dashboard was amper nog sprake daar de auto noch over een snelheidsmeter, noch over een toerenteller beschikte.

Het aantal overtredingen is gewoon niet te tellen, schreef verkeersagent Jon Parker op Twitter. De identiteit van de automobilist is niet vrijgegeven. Ook het totale bedrag aan verkeersboetes is evenmin bekend. Zijn voertuig is de klusser uiteraard kwijt.

Yes this was driven on a road and yes he was sitting on a bucket and steering with a pair of mole grips. Driver will be reported for too many offences to mention! #KingsLynn #WestARV @RPFOUSgt #Unbelievable #1383/652 pic.twitter.com/2Sg8uYhtSt NS Roads Policing & Firearms Unit(@ NSRoadsPolicing) link