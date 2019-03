Deze economiste van Cambridge protesteert poedelnaakt tegen brexit sam

28 maart 2019

22u02

Bron: Storyful 0

Economiste Victoria Bateman van de universiteit van Cambridge presenteert poedelnaakt een video om te protesteren tegen de brexit. “Ik geloof echt dat de brexit Groot-Brittannië in zijn blootje zal zetten”, legt ze uit. De academica stripte eerder ook al in een radiostudio met op haar lichaam de slogan ‘Brexit Leaves Britain Naked’. Haar inspiratie haalt ze uit ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Hans Christian Andersen. Zoals de keizer in het sprookje kleren wil van een ‘stof die niet bestaat’, stelt ze dat ook de beloftes van de brexiteers onmogelijk in te lossen zijn.

