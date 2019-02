Deze “brievenbus voor reuzen” was dagenlang gespreksonderwerp nummer één in Waalse gemeente HA

Een brievenbus van ongeveer twee meter hoog was dagenlang gespreksonderwerp nummer één in Wanze, een plaats in de provincie Luik. De bus werd er neergepoot nadat de vorige bij een verkeersongeval was platgewalst. "Dit is een brievenbus voor reuzen. Onpraktisch", omschreef burgemeester Christophe Lacroix de rode kolos in een video op Facebook.

1,83 meter groot is burgemeester Lacroix; de bewuste brievenbus is nog een stuk groter. “Hoe kunnen oudere of kleine mensen, of personen in een rolstoel, in deze bus nog brieven of pakjes stoppen?”, hekelt de burgervader in het filmpje.

De originele postbus was klaar voor de schroothoop nadat een vrachtwagen ertegen was geknald. In de plaats kwam de “brievenbus voor reuzen”. Een onbegrijpelijke beslissing van bpost, stelt Lacroix, die benadrukt dat de plaatsing zonder zijn medeweten gebeurde.

Midden januari al schreef de burgemeester een brief naar het postbedrijf om zijn ongenoegen te uiten, maar die bleef onbeantwoord. En dus wendde Lacroix zich tot het wereldwijde web.

In een video op Facebook klaagde hij de situatie aan, waarop Waalse media het filmpje oppikten. En met succes, zo blijkt nu. Drie dagen nadat de burgervader op de sociaalnetwerksite zijn ongenoegen uitte, heeft bpost de brievenbus vervangen door een kleiner exemplaar.

“Een die voor iedereen toegankelijk is”, bedankt Lacroix het bedrijf vandaag in een nieuwe Facebookpost.