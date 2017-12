Deze bijzondere “smokkelaar” vervoert 800 kilo coke kv

18u25

Bron: US Coast Guard, NBC 0 US Coast Guard De zeeschildpad sleurde 800 kilogram cocaïne met zich mee. Bizar De Amerikaanse kustwacht heeft een wel erg bijzonder smokkelaartje gevat. Ze troffen in de Stille Oceaan een zeeschildpad die rondzwom met een grote bundel cocaïnepakjes. In totaal ging het om zo’n 800 kilogram. Het arme dier maakte echter geen deel van een drugskartel, maar was verstrikt geraakt in de pakketten die door smokkelaars overboord werden gegooid.

De kustwacht deed de ontdekking tijdens een expeditie op 19 november in de Stille Oceaan. Een militair vliegtuig spotte het drijvende ‘afval’ voor het eerst. Een boot van de kustwacht werd ter plaatse gestuurd om de voorwerpen van dichterbij te gaan inspecteren. Tot hun verbazing troffen ze niet alleen een grote hoeveelheid cocaïne aan, maar ook een schildpad die verstrikt was geraakt in de touwen van de bundel.

“Ze zagen opvallende schaafwonden aan zijn nek en zijn poten,” deelt de US Coast Guard mee op Facebook. De redders moesten heel voorzichtig de touwen losknippen om het arme stakkertje te bevrijden. Uiteindelijk slaagden ze erin het dier weer vrij te laten. Commandant Diaz vermoedt dat de schildpad zich een dag of twee in zijn benarde positie bevond.

US Coast Guard Het arme dier had schaafwonden in de nek en aan haar poten.

De smokkelaars gooiden de drugs hoogstwaarschijnlijk overboord toen ze een patrouille zagen naderen, vertelt commandant Jose Diaz. In totaal ging het om 26 pakjes cocaïne die met touwen aan elkaar gebonden waren.

Operatie Martillo

Het team van de US Coast Guard onderschepte de schildpad tijdens een 68 dagen durende drugspatrouille in de Stille Oceaan langs de Centraal-Amerikaanse kust. Tegen het einde van de operatie hadden ze in totaal 6.755 kilogram cocaïne, 6,35 kilogram marihuana in beslag genomen en 24 vermoedelijke smokkelaars gearresteerd. De expeditie was onderdeel van Operatie Martillo: een internationale actie van achttien landen gericht tegen criminele organisaties die betrokken zijn bij smokkel.