Deze Batman is ereburger, maar inwoners zijn boos op gemeenteraad

29 juni 2019

01u45

Bron: Perfil, La Nación, FiloNews, Cadena3 0 Bizar Het is officieel. Batman is uitgeroepen tot ereburger van de Argentijnse stad La Plata. Het gaat om een lokale ‘Bruce Wayne’ die al zes jaar lang elke week het kinderziekenhuis van de stad bezoekt. Toch leidde de ceremonie tot woede onder sommige inwoners.

Iedere vrijdag rijdt de anonieme held in zijn batmobiel naar het kinderziekenhuis van La Plata, een metropool op 50 kilometer ten zuiden van hoofdstad Buenos Aires. Sinds 2013, toen een zware overstroming het leve kostte aan 89 inwoners van La Plata, bezoekt hij het ziekenhuis.

Het is een held. Niet alleen vanwege zijn solidariteit, maar nog meer omdat hij duizenden kinderen én volwassenen aan het lachen maakt Guillermo Ronga

Gewapend met stripverhalen, kleurstiften en snoepjes speelt hij met de zieke kinderen, hopende dat ze even hun misère vergeten. Net zoals de 'echte’ Batman kan hij rekenen op de hulp van zijn kameraad Robin, met wie hij lootjes verkoopt om geld in te zamelen voor het ziekenhuis. Dankzij de lootjes en donaties kon Batman al een televisie kopen voor de kinderafdeling.

Geen Bruce Wayne maar Bruno Díaz

Ondanks zijn goede daden wil de Argentijn niet herkend worden. “Maar als je me toch een naam moet geven, noem me dan maar ‘Bruno Díaz', zo liet hij aan lokale journalisten weten. Een Spaanstalige knipoog naar Bruce Wayne. Gemeenteraadslid Guillermo Ronga, die de solidaire Batman voordroeg tot ereburger, wil evenwel een tipje van de sluier oplichten: “De beste man is docent en vader van drie kinderen”.

Boos

Toch kon niet iedereen de geste van de gemeenteraad waarderen. De ceremonie vond namelijk plaats op een heel ongelukkig tijdstip. Duizenden inwoners van de stad zaten al dagenlang zonder stroom toen Batman deze week in de banken van de raad verscheen. Sommigen lieten dan ook op Twitter hun ongenoegen merken. “Ik zou willen dat dit een geintje was”.

La ciudad lleva más de 70 horas sin luz, hay 15 mil hogares afectados, se calculan pérdidas que superan los $1.000 millones, Vidal . Mientras tanto, el Concejo Deliberante de La Plata, reconoció al "Batman Solidario" por su ayuda a la comunidad. quisiera que fuera una joda... pic.twitter.com/xZzzjAAtJp Nico Rodriguez Saa(@ RodriguezSaaN) link

Een maatje te groot voor Batman

De critici werd echter al snel de mond gesnoerd door inwoners die de liefdadigheid van ‘hun’ Batman wél kunnen waarderen. Zij richten hun peilen liever op de gemeenteraad die volgens hen te weinig doet aan de stroomstoring. Want die klus lijkt zelfs voor Batman een maatje te groot.

