Deze Amazonfail bewijst dat je altijd de kleine lettertjes moet lezen TK

10u32

Bron: Metro.co.uk 0 Amazon Bizar Internetshopping maakt ons leven een stuk gemakkelijker, zeker met de feestdagen. Je kan er de meest uiteenlopende cadeaus aanschaffen zonder uit je zetel te komen. Maar er zijn ook valkuilen, zoals deze ouder ontdekte.

Een kussen in de vorm van een schattige dinosaurus, aangeboden op Amazon. Het leek een Imgurgebruiker het perfecte cadeau voor zijn kinderen. Zonder al te veel twijfelen verwees hij het object naar het winkelmandje en rekende af.

Nu zou hij lang niet de eerste persoon zijn die iets anders toegestuurd krijgt dan beloofd werd, maar in dit geval is het zijn eigen fout. Had hij de productomschrijving grondig gelezen, had hij geweten dat het dinokussen niet helemaal is wat het lijkt. De kussensloop heeft immers een doodnormale vorm, en het hele tafereel - inclusief slapend kind - staat gewoon op de stof gedrukt.

Wie zelf zo'n vreemde kussensloop wil kopen - misschien heb jij geen veeleisende kinderen - heeft pech: het item is intussen niet meer beschikbaar in de internetwinkel.

Imgur

Meer over Amazon

samenleving