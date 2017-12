Deze 31ste december is specialer dan andere jaren IVI

11u29

Bron: VRT NWS 10 AP De Italiaanse Emma Morano was de laatste levende persoon die in de 19de eeuw was geboren. Er zijn nu enkel nog mensen uit de 20ste en 21ste eeuw in leven. Bizar Vandaag is een bijzondere datum en wel hierom: iedereen die meerderjarig is, is geboren in de jaren 1900. Iedereen die minderjarig is, is geboren vanaf het jaar 2000. Dat zegt demograaf Patrick Deboosere aan VRT NWS.

"Het is vandaag de laatste dag dat jongeren die geboren zijn in 1999 18 jaar zullen worden. In de loop van vandaag krijgen we een scheiding dat iedereen die minderjarig is, zal geboren zijn in de 21e eeuw en alle volwassenen in de 20e eeuw", zegt Deboosere. "Er is maar een dag waarop dat kan gebeuren."

Er zijn trouwens ook nog enkel mensen in leven uit de 20ste en 21ste eeuw. De Italiaanse Emma Morano was – zover bekend is – de laatste levende die in de 19de eeuw was geboren. Morano is geboren in 1899 en is op 15 april 2017 overleden. Ze was toen 117 jaar en 137 dagen.

Er bestaat wel nog steeds discussie of het jaar 2000 nu tot de 20ste of de 21ste eeuw behoort. Het jaar 0 van onze jaarrekening bestaat niet, dus de jaren 1 tot 100 behoren tot de eerste eeuw. Zo zou 2000 toch bij de 20ste eeuw horen. Maar de meeste mensen voelen dat zo niet aan en redeneren dan ook dat alle jaren die met een 2 beginnen tot diezelfde 21ste eeuw behoren. Ook in de praktijk is dat vooral de redenering: we hebben de start van het nieuwe millennium gevierd bij de overgang van 1999 naar 2000, niet in 2001.