Demonstrerende veganisten aangevallen door Argentijnse cowboys

30 juli 2019

03u13

Bron: TN, Página12, Infobae 1 Bizar Argentijnen houden van vlees. Heel veel vlees. Dus wie op de grootste agrobeurs van het land komt demonstreren tegen dierenleed hoeft niet op een warm welkom te rekenen. Dat ondervonden maandag 40 veganisten toen zij werden aangevallen door de aanwezige cowboys.

De activisten hadden zich op de tribunes tussen het publiek verstopt, toen zij plots tegelijkertijd het veld bestormden. Eenmaal aangekomen hielden zij gele borden omhoog met teksten zoals “stop de dierenmoord”.

Het protest vond plaats tijdens een ceremonie waar veehouders hun mooiste dieren laten zien en de gaucho's (een soort Argentijnse cowboys) hun rijkunsten demonstreren. De shows zijn traditioneel het hoogtepunt van de beurs in Buenos Aires, die jaarlijks een miljoen bezoekers trekt.

Vanaf het eerste moment liet een deel van het publiek zijn ongenoegen merken, en trakteerden ze de actievoerders op een striemend fluitconcert. Al snel voelden de gaucho's zich geroepen om in te grijpen. Te paard of te voet stormden zijn op de actievoerders af, daarbij aangemoedigd door een deel van het publiek.

Enkele demonstranten werden bijna vertrappeld door de aanstormende paarden en kregen tikken van de zweep of werden hardhandig aangepakt door de cowboys en sympathisanten uit het publiek.

Veganiste Micaela Virardi, die zelf aan de demonstratie deelnam, was niet te spreken over het gewelddadige optreden. “Ze hadden ook gewoon kunnen vragen om vragen weg te gaan. Nu is er aangifte gedaan, want een van de demonstranten is gewond geraakt, en werd bedreigd met een zelfgemaakt mes. Dankzij de politie, die ons beschermde, is erger voorkomen”.

De grootste plattelandsbeurs van Latijns-Amerika

Expo Rural is de grootste plattelandsbeurs van Latijns-Amerika. Het is het visitekaartje van de landbouw en veehouders van het Zuid-Amerikaanse land, die samen een van de belangrijkste motoren van de Argentijnse economie vormen.

Het evenement wordt meestal tijdens de wintervakantie gehouden, waardoor de beurs voor veel gezinnen uit de hoofdstad een leuk dagje uit is. Er is dan ook veel te zien en te doen: bedrijven showen de nieuwste zaaimachines en tractoren, terwijl deelnemende boeren ruim 4500 dieren tentoonstellen, van melkkoeien en schapen tot zelfs lama's. Ook kunnen de bezoekers allerlei plattelandsproducten proeven, van kazen en honing tot worsten en andere lekkernijen.

118 kilo vlees per jaar

Volgens de Argentijnse Kamer voor de Vleeshandel at de Argentijn in 2017 gemiddeld 118 kilo vlees, waarvan 57,5 kilo rundvlees. In België wordt een stuk minder vlees geconsumeerd. Uit gegevens van Statbel blijkt dat in 2016 de Belg gemiddeld 51,1 kilo vlees nuttigde, waarvan 9,9 kilo rundvlees.

