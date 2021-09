Deense kunstenaar aan de haal met 72.000 euro van museum en noemt dat kunst met de titel ‘Take the money and run’

De Deense kunstenaar Jens Haaning (56) heeft het Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg mooi voor schut gezet. Hij kreeg 72.000 euro cash van het museum om te verwerken in twee kunstwerken op bestelling. Maar Haaning besloot nieuwe kunst te maken, onder de naam ‘Take the money and run’. En dat is exact wat hij deed.

Het museum in Aalborg kreeg van Haaning niet meteen wat het verwacht had. Aan de artiest was gevraagd om twee van zijn werken uit 2007 en 2010 opnieuw te creëren voor de expositie ‘Work it out’ met als thema de werk en leven. Het ging toen om de visuele voorstelling van het gemiddelde jaarlijkse inkomen van de Oostenrijkers en later ook van de Denen. Het bedrag werd in echte bankbiljetten afgebeeld op een canvas, respectievelijk in euro’s en Deense kroon. Voor de ‘remake’ leende het museum de cash aan Haaning: 328.000 Deense kroon (44.100 euro) voor het eerste kunstwerk, 206.000 Deense kroon (27.700 euro) voor het tweede. In totaal dus 534.000 Deense kroon of ongeveer 72.000 euro.

Zelf kreeg de kunstenaar uit Kopenhagen 25.000 Deense kroon of ruim 3.300 euro voor zijn bijdrage aan de expositie, zo zei hij aan ‘P1 Morgen’. Dat dekte slechts de kosten van het project en Haaning besloot daarom het anders aan te pakken. “Waarom zou ik geen werk maken over mijn eigen werkomstandigheden?”, vroeg hij zich af. Haaning leverde bij het Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg twee lege kaders met daarin enkel een wit canvas in en titelde het werk toepasselijk: ‘Take the money and run’.

Dat was niet naar de zin van het museum, dat Haaning beschuldigt van diefstal. Het wil de 72.000 euro dan ook terug, maar dat is de Deen niet van plan. “Het werk is net dat ik er met hun geld vandoor ben. Dit is geen diefstal, maar contractbreuk en contractbreuk maakt deel uit van het kunstwerk.”

Contractueel moet Jens Haaning het geld teruggeven na de tentoonstelling, waarin zijn werk overigens wél is opgenomen. Ze loopt nog tot 16 januari. Daarna zal het museum, bij niet teruggave van het bedrag, “de nodige stappen zetten om te bekomen dat Jens Haaning zijn contract nakomt”.

Volledig scherm © EPA

