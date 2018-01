Deense dog op wandel in dakgoot in Sint-Niklaas Kristof Pieters

De brandweer van Sint-Niklaas moest vanmiddag uitrukken voor een niet-alledaagse opdracht. Bewoners van de Westerstraat hadden de hulpdiensten verwittigd omdat ze een hond zagen lopen in een dakgoot van een woning. Het bleek bovendien niet om een klein dier te gaan maar wel om een uit de kluiten gewassen Deense dog.

De hond was ontsnapt via een dakraam van een studio. Via de dakgoot was het dier op wandel gegaan en zat hij al enkele huizen verder toen de brandweer arriveerde. Een echte redding bleek niet nodig want bij het zien van de hulpdiensten klauterde het dier snel terug via het raam naar binnen. Omdat er van zijn baasje geen spoor was, legde de brandweer enkel zandzakken op het dakraam om te vermijden dat de hond opnieuw zou ontsnappen.

