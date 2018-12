Deens koppel heeft seks op top van piramide: kamelendrijver en vrouwelijke tussenpersoon gearresteerd SVM

13 december 2018

17u26

Bron: Belga 7 Bizar In Egypte zijn een kamelendrijver en een jonge vrouw gearresteerd omdat ze het een Deens stel mogelijk hadden gemaakt om een piramide te beklimmen. Ze maakten op de top gewaagde beelden en plaatsten die vijf dagen geleden op YouTube.

De Deense fotograaf Andreas Hvid zette vorige week de naaktfoto's van hem en zijn vriendin online. Volgens hem vond de vrijpartij zelfs plaats op de Grote Piramide van Gizeh. Dat lokte woedende reacties uit in Egypte.

"Uit het onderzoek blijkt dat de 54-jarige kamelendrijver de Denen heeft geholpen om de site op 29 november 's nachts te beklimmen in ruil voor een bedrag van 4.000 Egyptische pond (200 euro)", klinkt het in een communiqué van het ministerie. Tegelijkertijd werd ook een 31-jarige vrouw, die als tussenpersoon optrad tussen de Denen en de kamelendrijver, gearresteerd. Volgens het ministerie kende ze de Denen via het internet. Beide arrestanten bekenden de feiten en werden overgedragen aan het parket.

“Schending van openbare zeden”

Op de ongeveer drie minuten durende video is te zien hoe de twee de piramide beklimmen. Helemaal op het eind is op een stilstaand beeld te zien hoe de twee elkaar naakt omhelzen. Minister van Oudheden Khaled al-Anani sprak in de staatskrant al-Ahram van "pornografische beelden" en "een schending van de openbare zeden".

Het beklimmen van de piramides is al vele jaren verboden in Egypte. Regelmatig proberen mensen echter toch op de top van de antieke monumenten te geraken.

Meer over Egypte