Deen wordt tijdens storm geraakt door vliegende tentharing en sterft Buitenlandredactie

13 augustus 2018

13u21

Bron: AD.nl 0 Bizar Een 61-jarige Deen is overleden nadat hij tijdens een storm werd geraakt door een rondvliegende tentharing. Hij was net zijn tent aan het inpakken toen de pin zich in zijn keel boorde.

Erik Larsen Fjordvald uit Filskov had deelgenomen aan motorevenement op een camping in Thy, in het noordwesten van Denemarken, schrijven lokale media. Hij werd vrijdag, toen hij tijdens een zware storm zijn tent inpakte, getroffen door de tentpin en raakte bewusteloos.

De ongelukkige motorrijder werd met een helikopter naar het nabijgelegen universitair ziekenhuis van Aalborg gebracht. Fjordvald overleed gisterenmiddag, zo meldt politiewoordvoerder Jørgen Jensen.

De leden van motorclub Frie Sjæle (de Vrije Zielen) treuren op Facebook om de dood van Fjordvald en danken de deelnemers aan het evenement en de hulpverleners voor hun steun.