Decadentie ten top: meisjes laten billen tatoeëren met bedrijfslogo om te kunnen feesten met 'Candyman'

De Australische Hugh Hefner wordt hij genoemd, omdat hij steevast omringd wordt door bloedmooie vrouwen. En de wilde zwembadfeestjes bij hem thuis, die ontbreken uiteraard ook niet. Hoe zotter de stunt, hoe meer Travers Beynon zich aangesproken voelt.

Veertig mensen mochten bijvoorbeeld gratis naar Australië vliegen om een van zijn legendarische fuiven mee te maken. Eén voorwaarde wel: ze moesten het logo van zijn tabaksbedrijf Freechoice op hun lichaam laten tatoeëren. En warempel, aan de foto's te zien zijn er heel wat kandidates op dat verzoek ingegaan.

Ook enkele mannen waagden hun kans, een Indiër zette de commerciële boodschap zelfs eigenhandig op zijn bovenbeen.

Normaal beslist de 'Candyman' zelf welke schoonheden hij uitnodigt. Voor zijn Freaks Unleashed-feestje moesten kandidates bijvoorbeeld eerst een hele vragenlijst in verband met hun gekste karaktertrekken invullen. De uiteindelijke selectie gebeurde -uiteraard- via de foto die ze mee dienden op te sturen.

Ambiance verzekerd ten huize Travers, denk maar aan indrukwekkende vuurwerkshows, gratis drank en topless dj's. Ruim 400.000 euro om al dat spektakel tevoorschijn te toveren? De multimiljonair draait er zijn hand niet voor om.

Anderhalf jaar geleden liet 'Candyman' voor het eerst de poorten van zijn luxevilla openzwaaien voor een fotograaf en journalist. Van bescheiden komaf tot het ultieme playboy-bestaan, hoe kreeg hij dat in godsnaam voor elkaar?

"Mijn ouders werkten zich te pletter. Mijn moeder was vaak tot 3 uur ’s nachts bezig. Ze was een sterke dame, ik heb enorme bewondering voor haar. Mijn oma was nog zo’n voorbeeld voor mij, haar bijnaam was niet voor niets de generaal."

"Ik werd niet geboren met een zilveren lepeltje in mijn mond. Appreciëren wat je hebt en hard werken als je iets wil, dat waren de levenslessen die ik kreeg. Ik vond het belangrijk dat ik mijn vier kinderen dezelfde opvoeding gaf. Ze denken niet dat alles zomaar in hun schoot zal vallen."

"Ik had geen plan B toen ik tijdens het voetballen mijn rug brak, maar plots begonnen de modellenbureaus me op te vrijen. Een Amerikaanse talentenscout was me in Sydney tegen het lijf gelopen en niet veel later tekende ik bij Elite Model Management. Ik pakte mijn koffers en trok naar Miami Beach (Florida), sporten kon ik toch niet meer."

"Mijn eerste modellenjob was voor Levi’s Jeans in Mexico City. Het was surreëel. Mijn maten in Melbourne lachten zich kapot, tot ze zagen wat voor succes ik had. Ik verdiende een pak geld, tussen 2.000 en 35.000 dollar (1.600 en 28.500 euro; nvdr) per dag. Ik zette een klein stukje opzij voor mezelf om de huur en de boodschappen te betalen, de rest stuurde ik naar mijn ouders zodat ze enkele grote aankopen konden doen en aandelen van hun bedrijf konden kopen. In de buitenwereld leeft het idee dat zij de zaak eerst groot gemaakt hebben en dat ik met de pluimen ging lopen, maar dat is dus niet zo."

Zijn vrouw Taesha Beynon maakt absoluut geen punt van zijn opmerkelijke levensstijl. "Waarom ze bij mij blijft? Simpel: voor het plezier, dat is verslavend. Je kan auto’s en geld hebben zoveel je wil, maar die kick blijft niet lang duren. Gemiddeld liggen er elke nacht vier meiden in mijn bed, maar hier hoor je niemand klagen. Veel slaap komt er niet aan te pas. Zo gedreven ik ben in de zaken- of de sportwereld, zo fel ben ik ook in bed. Ze zijn zot van mijn creativiteit en dat heb je ook nodig om ze allemaal blij te houden. Wekelijks bedenk ik wel een nieuw standje. Ik verwen mijn meiden. Wie goed wil zijn in bed mag niet aan zichzelf denken."

Wat heeft Taesha er zelf over te zeggen?

"Tijdens ons eerste afspraakje nam hij me mee naar de McDonald’s. Volgens mij deed hij dat om onvoorspelbaar te blijven, niets is normaal bij hem. De volgende keer nam hij me wel mee naar een chic restaurant."

"Er kronkelen altijd andere meiden naast hem. Soms blijven ze hier enkele weken en dan trekken ze verder. Kijk maar op sociale media, daar zie je hoeveel dames zich aan zijn voeten werpen. Maar mij kan het niet schelen, ik ben met hem getrouwd! Hij heeft veel vriendinnetjes, maar slechts één vrouw. Ik ben graag mama, dus extra kinderen zijn zeker welkom."

En zijn vriendin Nisha Downes (22)?

"Tijdens feestjes liggen er op elk bed wel vier of vijf meisjes, en dan nog enkelen op de grond. Als Trav een idee krijgt, is hij niet meer tegen te houden. Een stomme foto kan hem al inspiratie geven: dan nodigt hij een hoop dames uit en afstand speelt daarbij geen enkele rol. Ze komen overgevlogen uit andere staten of zelfs van over de plas. En dan blijven we doorgaan tot de zon opkomt, dat zijn de beste nachten."

Is Travers wel geschikt als ouder?

"Denken mensen dat ik dat niet kan? Laat me daar dit op zeggen: een rechter kent geen hoederecht toe aan een vader die niet deugt. Het systeem zit zo in elkaar dat mannen altijd de dupe zijn. Zeg wat je wil, maar mijn tienerdochter vindt me een coole papa. Als mensen tegen me zeggen dat ze nog nooit zo’n beleefde kinderen gezien hebben, maakt me dat apetrots."

Zoon Valentino (19) leeft in de villa met zijn vriendin Shona (18)

Valentino: "Papa en ik praten veel over relaties. Ik begrijp maar al te goed dat vertrouwen in elkaar het allerbelangrijkste is. Toen ik achttien werd, ben ik uitgeweest met mijn vrienden. Maar het gezelschap van mijn vader maakte me het meest blij. We zijn als enigen tot 5 uur ’s ochtends gebleven."

De 16-jarige Lucciana ziet haar vader graag

"Ik heb een heel goede band met mijn papa. Hij heeft er eindeloos op gehamerd dat we altijd beleefd moeten zijn. Als ik hem wil spreken, stuur ik hem een bericht en maakt hij tijd voor mij. Als ik ouder ben, wil ik een echtgenoot zoals mijn papa. Ik wil twee kinderen en heb zelfs al namen bedacht. Op mijn 26ste wil ik bevallen. Ja, ik heb mijn hele leven al gepland."

Beide kinderen stammen voort uit zijn eerste huwelijk met de voormalige Miss World Ninibeth Leal. Taesha zou hem nadien ook nog Velicia (6) en Serafina (5) schenken.

Niet iedereen reageert echter even opgezet. Twee jaar geleden was er bijvoorbeeld die ene foto waarbij hij Taesha schaars gekleed als een hondje aan de leiband uitliet.

Haar grootouders reageerden onthutst toen ze hun lieveling zo onderdanig aan zijn voeten zagen liggen. "We zijn er kapot van dat we geen contact hebben met Taesha en haar twee dochtertjes", klonk het in het tv-programma ‘A Current Affair’. "We willen hen zo graag eens vasthouden. Oh, wat hebben we zin om hen allemaal uit zijn klauwen te redden. Hij heeft haar gewoon kapotgemaakt."

"We kijken niet vaak naar zijn site, want telkens wordt ons hart gebroken. Misschien vindt hij dit allemaal grappig, maar dat is het dus totaal niet."