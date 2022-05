Dealer gaat vrijuit omdat politiehond aan drugs knabbelt

De rechtszaak vond deze week plaats in de Franse stad Toulouse, meldt ‘La Dépêche’. Nochtans ging aan de feiten een grondige politieactie vooraf. Op 17 maart werd tijdens het doorzoeken van een garagebox 25,5 kilo hasj aangetroffen. Dankzij het daaropvolgende onderzoek kon een 29-jarige man geïdentificeerd worden als eigenaar van de drugs. Het ging om een veelpleger waarvan onder meer door camerabeelden duidelijk werd dat hij actief was als drugsdealer. Hij werd op 28 maart opgepakt.

Deze week verscheen hij voor de rechter, en de hoeveelheid drugs waarmee hij werd betrapt zou hem normaal recht naar de gevangenis leiden. Zijn advocaat vroeg echter om de zaak nietig te verklaren, omdat een politiehond duidelijk had liggen snoepen van de hasj. Volgens haar was de weging ongeldig, en dus meteen ook een groot deel van het bewijsmateriaal. Daarop werd haar cliënt vrijgelaten. Het openbaar ministerie ging wel in beroep tegen die beslissing. Hoe het met de hond is gesteld, is niet duidelijk.