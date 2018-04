De wereldoorlogen, 9/11, de dood van Diana en Trumps verkiezing: Nostradamus voorspelde het 450 jaar geleden al (en dit staat ons nog te wachten) TDS

18 april 2018

09u51

Bizar Wie al plannen had gemaakt, gelieve ze te herzien: de Derde Wereldoorlog staat op het punt te beginnen. Althans, dat schreef één van 's werelds beroemdste zieners, de Fransman Michel Nostradamus, 450 jaar geleden. Door de onzekere periode op het wereldtoneel maakt zijn gedachtegoed weer opgang. Al is er van een "lang en gelukkig" in zijn voorspellingen niet bepaald sprake.

Voor wie nog nooit van Nostradamus of zijn werk heeft gehoord: Michel Nostradamus was een Franse apotheker en astronoom die tijdens zijn leven duizenden zogenaamde kwatrijnen (verzen) geschreven heeft waarin hij de toekomst zou voorspellen. Om die neer te pennen bracht Nostradamus zichzelf in trance om visioenen te krijgen. Hij mengde verschillende oliën met heet water en ademde die dampen in.



Sinds de publicatie van zijn verzen in ‘Les Prophéties’ - in 1555 al! - kwam Nostradamus bekend te staan als populaire, maar vooral 'akelig accurate' waarzegger. Zijn voorspellingen lopen tot het jaartal 3797 en volgens zijn aanhangers zijn een groot aantal daarvan al uitgekomen.

Nostradamus hield het echter niet bij andermans toekomst. Hij voorspelde ook precies zijn eigen dood, op 2 juli 1566. Op de avond van 1 juli liet hij weten dat hij de volgende dag niet meer in leven zou zijn. De volgende morgen trof zijn gezin hem dood aan in zijn bed.

Nog een pittig detail: tijdens de opening van zijn graf in 1700 werd een opmerkelijk amulet gevonden op zijn skelet, met daarop het cijfer... 1700. Het zijn zulke schijnbaar onverklaarbare verhalen die de Nostradamus-mythe zo intrigerend maken. Maar wat staat ons dan nog te wachten? We nemen kwatrijnen 10 tot 72 onder de loep, waarvan de vervullingsdatum loopt tot 1 oktober 3554.

1. De Derde Wereldoorlog

Volgens Nostradamus staat de Derde wereldoorlog op het punt om uit te breken. Hij beschrijft in een van zijn verzen dat vooral Europa daarbij het strijdtoneel zal worden van een oorlog tegen de islam. Die oorlog wordt volgens de geschriften gruwelijker dan alle voorbije samen. De oorlog wordt ontketend door "de twee grootmachten". Volgens zijn volgers zou Nostradamus trouwens geweten hebben dat het een chemische of kernoorlog wordt, maar wel de laatste oorlog van die omvang die onze wereld zal kennen.

Een conflict in het oosten zou escaleren. Turkije zou zich volgens de kwatrijnen verenigen met een groot aantal moslimlanden in het Midden-Oosten - met Iran op kop - en samen het Westen aanvallen. De paus zou tijdens die oorlog door de Moslims vermoord worden "op zeven mijlen van de Rhone", een rivier die door Zwitserland en Frankrijk stroomt.

Rusland zou in het begin neutraal blijven, vanwege de hoge concentratie moslims die er woont. Maar ook zij zouden verwikkeld raken, en nucleaire en chemische aanvallen uitvoeren op Europa. De oorlog zou 27 jaar in beslag nemen, hoewel er vanaf 2028 een nieuwe leider orde op zaken zou stellen en voor een relatieve periode van rust zorgen. "Hij zal manken en met een scheve staf lopen", beschrijft Nostradamus hem. Als éen derde van de wereldbevolking - zo'n twee miljard mensen - door al het geweld zou zijn uitgeroeid, zou Frankrijk als nieuwe wereldmacht opstaan, geflankeerd door Griekenland en Egypte. Hierna zal volgens de verzen een "gouden eeuw" aanbreken met vrede.

2. Hongersnood treft de wereld

De hongersnood in de wereld haalt al jarenlang het nieuws. Nostradamus beschreef het al in zijn verzen, en volgens hem wordt die situatie nog veel erger. In zijn kwatrijnen beschrijft hij immers dat er een grootschalige voedselcrisis op komst zou zijn, die de helft van de wereldbevolking zou treffen. Er zou een massale kindersterfte te wachten staan, en sommigen zouden zelfs gedwongen worden om mensen te eten om te overleven. Volgens zijn voorspellingen zouden enkel de rijksten op deze planeet die hongersnood overleven.

3. Einde dierenleed

Wat velen dan wel weer als goed nieuws zullen aanschouwen: Nostradamus zou beweren dat de veeteelt aan zijn einde komt. Over enkele jaren al zouden er geen koeien, varkens, schapen, kippen of andere dieren meer gekweekt worden. Nostradamus schreef in zijn verzen dat de mens er in zal slagen over te schakelen op plantaardige, of gelijkaardige natuurlijke producten.

4. Energie op Venus.

Volgens zijn verzen wordt 2068 hét gouden jaar van de ruimtevaart. Opmerkelijk genoeg heeft de waarzegger het niet over Mars, maar over Venus. Er zou "leven" of "energie" worden ontdekt, en het zou van die aard zijn dat het bruikbaar is voor de mens. De ontdekking zou voor zo een revolutie zorgen, dat de mensheid erin zou slagen de planeet te koloniseren. Honderden mensen zouden deelnemen aan de operatie, waarvan een groot deel ook effectief ter plaatsen zouden blijven om alles tot een goed einde te brengen.

In de loop der jaren zijn er al heel wat missies geweest naar Venus. De laatste ruimtesonde (30 Akatsuki, red) werd in mei 2010 gelanceerd door Japan, en kwam in december 2015 aan. Voor zover geweten liggen er momenteel geen nieuwe plannen voor een missie naar de planeet op stapel.

Vaag en chaotisch

Om de voorspellingen van Nostradamus toch in perspectief te plaatsen: er zijn minstens evenveel verklaringen voor zijn voorspellingen als er Nostradamus-kenners zijn. Volgens experten zijn de kwatrijnen zo vaag en chaotisch geschreven, dat iedereen er zijn eigen waarheid in kan lezen. Zo zouden sommige verzen die anno 2018 worden geciteerd ook al tijdens voorgaande oorlogen zijn aangehaald.

Dit zou hij al hebben voorspeld

Doorheen zijn voorspellingen zat Nostradamus er volgens zijn aanhangers meermaals beangstigend dichtbij. Een overzicht.

De Atoombommen op Hirshima en Nagasaki (Centurie II, kwatrijn 6): "Dicht bij de havens en in twee steden zullen twee plagen zijn, en nooit werd iets dergelijks aanschouwd. Honger en pest daarbinnen, buiten worden zij met geweld verdreven. Zij roepen om hulp tot de grote, onsterfelijke God."

De Tweede Wereldoorlog: Nostradamus had het over een leider die 'Hister' heette, die vreselijke moorden zou aanrichten. Maar zijn voorspelling was niet gedateerd. "In een wereld waar altijd wel érgens een oorlog woedt, is de kans reëel dat er in 500 jaar tijd wel een generaal tussenzit wiens naam op Hister gelijkt", spreken experten hem tegen.

De grote brand van Londen: "Het bloed van de rechtvaardigen zal te Londen in gebreke blijven. Verbrand door bliksemschichten van drieëntwintig de zes", schreef de ziener in zijn verzen.

De Dood van prinses Diana: "God, neemt de Godin van de Maan voor zijn Dag en Beweging, een hectische zwerver en getuigenis van Gods wet", klonk het. De Romeinse godin van de maan was Diana, wat volgens zijn aanhangers wijst op een accurate voorspelling.

De moord op John F. Kennedy: "De grote man zal in het daglicht worden neergeslagen met een donderslag. Een kwaadaardige daad voorspeld door de drager van een petitie. Een ander zal vallen in de nacht". De donderslag zou volgens zijn aanhangers voor het geweerschot staan, en die ander zou verwijzen naar Bobby Kennedy, die vijf jaar vlak na middernacht door een omstander aan een hotel werd doodgeschoten.

De aanslagen van 11 september op het World Trade Center: "Aardbevend vuur vanuit het midden van de aarde, zal paniek zaaien rond De Nieuwe Stad. Twee grote rotsen die ooit waren voor een lange tijd, dan zal Arethusa een rode rivier rood maken", schreef de ziener.

De verkiezing van Donald Trump tot president: "De valse boodschap over de oneerlijke verkiezing, die door de stad waart en een einde stelt aan het gebroken pact. Stemmen gekocht, de kapel bevlekt met bloed, de keizerrijken die samen worden gebonden”, schreef Nostradamus. Wat volgens kenners een duidelijke verwijzing is naar de al dan niet gemanipuleerde verkiezing. Het zou ook de escalerende relaties tussen de VS en Rusland duiden.