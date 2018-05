De vlammen vliegen uit zijn auto, maar deze bestuurder slaapt liever voort

sam

09 mei 2018

16u11

Bron: KameraOne, Roselle Park Police 0 Bizar Uit de Verenigde Staten komen veel beelden die de politie in een niet al te best daglicht stellen. Maar dankzij deze bodycamvideo komen de agenten ook nog eens positief in het nieuws.

Het tafereel werd gefilmd in New Jersey, waar politieagenten in Rosella Park uitrukten na een oproep over een rokende auto met getinte ruiten.

In de auto bleek nog een slapende man te zitten die geen benul had wat er aan de hand was. Hij weigerde aanvankelijk zelfs hun hulp, maar kon nog net op tijd uit de brandende wagen worden gered.

Het vuur ontstond doordat hij zijn voet op het gaspedaal had gehouden tijdens zijn slaap. Daardoor raakte de motor oververhit.

De 42-jarige inzittende, wiens laatste gekende adres in Everett (Washington) was, had geen zichtbare verwondingen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor een onderzoek.

