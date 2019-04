De 'verlamde’ die zelfs de paus om de tuin leidde: Italiaan doet zich twaalf jaar lang voor als invalide Matthias Van den Bossche

12 april 2019

18u32

Bron: La Republicca 0 Bizar Een Italiaan (55) heef twaalf jaar lang geveinsd invalide te zijn en kon zo met succes dokters, buren en zelfs de paus om de tuin leiden. Roberto Guglielmi bewoog zich voort in een rolstoel en ontving ten onrechte voor een totaal van 137.000 euro aan uitkeringen. Al stappend is hij ontmaskerd, schrijf La Repubblica.

Om zijn jarenlange fraude geloofwaardig te houden ging Guglielmi ver, heel ver. Flashback naar 2007: de man uit Firenze bedacht een plan om niet langer te hoeven werken en voortaan te leven van overheidssteun. Een verkeersongeval simuleren leek hem de meest voor de hand liggende ‘oplossing’. Maar voor zoiets had hij de hulp nodig van een medeplichtige. Zijn eigen huurder bleek de geknipte figuur, daar hij enkele maanden huurachterstand had.



Als de huurder hem zou helpen, ging huisbaas Guglielmi de schuld kwijtschelden. De man ging akkoord en reed zoals afgesproken op een avond zachtjes met zijn wagen Guglielmi aan op het zebrapad. Allicht heeft de nep-invalide vanaf dan voor het eerst het verdovingsmiddel lidocaïne geïnjecteerd in zijn benen. Het zorgde ervoor dat de ledematen totaal verslapten. Een praktijk die hij jarenlang voortzette.



De politie beschouwde de verklaring van de aanrijdende huurder als geloofwaardig. Ook het vervalste medische dossier zorgde bij de artsen niet voor argwaan. Het plannetje werkte, Guglielmi kreeg vanaf dan zijn maandelijkse steuntoelage en hoefde als ‘verlamde’ niet langer te werken. Elke keer hij het huis verliet, gebruikte hij zijn rolstoel.

Angst om gepakt te worden had de man klaarblijkelijk niet, laat staan in de luwte leven. Eens buiten Firenze borg hij de rolstoel op en begon hij gewoon te wandelen. De man gaf zich dan uit voor agent, schepen of vriend van een bekende generaal in de hoop allerlei gunsten te verkrijgen. Terug als invalide schreef hij in 2014 een brief naar het Vaticaan. Met succes, de brief was tot bij paus Franciscus geraakt die hem prompt in 2015 uitnodigde voor een persoonlijke audiëntie. Guglielmi postte fier enkele foto’s van het onderhoud op zijn Facebookprofiel. De inmiddels vijftiger vroeg vorig jaar op sociale media om geldelijke steun om zo de medische behandeling voor zijn hond te financieren. Het is onduidelijk hoeveel geld hij daarmee kon binnenrijven.

Luchthaven

Aan zijn leventje als nep-invalide kwam vorige week een abrupt einde. Bij terugkomst van een vakantie in het Afrikaanse Togo werd hij op de luchthaven al stappend herkend door een verpleegkundige. Die lichtte meteen de politie in. Guglielmi kreeg al staand de boeien om. Op de luchthavenparking werd in zijn wagen zijn rolstoel aangetroffen. Justitie gaat hem gerechtelijk vervolgen voor de jarenlange fraude die de Italiaanse staat minstens 137.000 euro heeft gekost. Het is nog niet bekend wanneer de man moet voorkomen. Indien de Italiaan veroordeeld wordt en een torenhoge schadevergoeding moet betalen, kan hij maar beter al beginnen met het uittikken van zijn memoires. Wie weet toont Hollywood wel interesse voor een verfilming?