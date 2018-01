De treinen doen wat? Japan neemt bizarre maatregel om herten te verjagen TK

19 januari 2018

07u49

De Japanse spoorwegmaatschappijen zijn het beu. Ze hebben er al jaren problemen met één bepaalde diersoort, namelijk het hert. De dieren lopen blijkbaar 's avonds en 's nachts de sporen op, waardoor er heel wat aanrijdingen gebeuren - met vertragingen en extra kosten tot gevolg. En omdat de Japanse treinen prat gaan op hun stiptheid, willen ze het probleem voor eens en altijd de wereld uithelpen. En dat doen ze met een nogal bizarre maatregel.

Koeien die loeien, poezen miauwen en honden die blaffen. En de Japanse treinen doen dat laatste nu blijkbaar ook. Met een grote speaker laten ze woeste honden horen, waarmee ze de herten op het spoor proberen te verjagen. En daar blijft het niet bij: ze laten ook typische hertengeluiden horen die de dieren gebruiken om elkaar te waarschuwen voor gevaar. "Een korte, schelle snuif", zo blijkt.

Een erg vreemde tactiek, maar die blijkt zijn vruchten af te werpen. De Railway Technical Research Institute (jawel, dat bestaat in Japan) voerde verschillende testen uit: eerst werd drie seconden lang de waarschuwingssnuif gespeeld, gevolgd door 20 seconden geblaf. Daarna verminderde het aantal herten op de sporen naar 7,5 per 100 kilometer, een daling van 45 procent.

Het is ook een erg economische maatregel. In het verleden werd immers al geprobeerd om stukken van de treinsporen te vervangen door een metaal dat zoutig smaakt. De herten lopen immers op de sporen om die af te likken en zo meer ijzer in hun bloed te brengen. Het zout bleek echter in de smaak te vallen, dus werd die tactiek weer afgevoerd. Sindsdien plaatsen de meeste maatschappijen zoveel mogelijk omheiningen rond de sporen, wat een erg dure onderneming is. Een luidspreker die wat blaffende geluiden produceert, is dan een veel goedkopere oplossing.