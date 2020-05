De sterkste baby ter wereld? Lula kan na acht weken al zelfstandig recht blijven staan Sven Van Malderen

18 mei 2020

21u34

Bron: Daily Mail 8 Bizar Amper vijftien weken oud is Lula, maar nu al kan ze zelfstandig recht blijven staan. Haar eerste geslaagde poging vond zelfs al na acht weken plaats. Normaal gebeurt dat ten vroegste vanaf zes maanden, en dan nog met de nodige ondersteuning. Tezra Finn-Johnston (31) en zijn vriendin Emily Derrick (23) geloven graag dat ze de sterkste baby ter wereld in huis hebben.

Lula werd op 31 januari in de Britse stad Bristol geboren met 2,5 kilogram op de teller. Om een idee te geven: het gemiddelde gewicht in België voor een pasgeboren baby varieert van 3 tot 3,5 kilogram. “Na enkele dagen viel het ons op dat ze haar hoofdje al redelijk recht kon houden”, klinkt het.

Het kleine ukje zou hen echter blijven verbazen. “Toen ze een maand oud was, kreeg ze een van haar driftbuien”, vertelt Tezra. “Ik probeerde haar op mijn knie te laten zitten om haar te kalmeren, maar ze weigerde haar beentjes te plooien. Ze stond dus gewoon recht.”

“In de komende weken deed ze dat nog af en toe”, gaat Tezra verder. “Maar zou haar dat ook lukken als ze niét chagrijnig was? Ik hield haar voorzichtig vast en warempel... Ze slaagde met glans. In artikels lees ik dat het normaal negen maanden tot een jaar duurt vooraleer baby’s deftig hun eigen gewicht kunnen dragen.”

“Alsof ze wil uitpakken”

Tezra benadrukt dat hij zijn dochter nergens toe dwingt. “Ik help gewoon als ze iets wil proberen. En dan gooit ze er nog een glimlach achteraan, alsof ze echt wil uitpakken.”

Of Lula echt de allerjongste baby is die zo’n adelbrieven kan voorleggen, blijft koffiedik kijken. In het ‘Guinness Book of Records’ pronkt tot nu toe enkel Reuben Robinson omdat hij na zes maanden al de eerste stapjes kon zetten. Daar heeft Lula dus nog even tijd voor.

“Groei maar niet te snel”

Maar competitie is absoluut niet aan de orde, verzekert Tezra. Zelf is hij wel verslingerd aan wedstrijden tussen krachtpatsers. “Samen met mijn dochter kijk ik graag naar de YouTubefilmpjes van Eddie Hall, alias ‘The Beast’. In 2017 werd hij verkozen tot sterkste man ter wereld. Ik maak mezelf graag wijs dat ze daar haar inspiratie opgedaan heeft.”

Voor postbode Emily gaat de ontwikkeling van haar dochter té snel. “In een rammelaar of ander speelgoed voor haar leeftijd is ze niet meer geïnteresseerd. Ze komt ouder over dan ze in werkelijkheid is. ‘Word toch maar niet te snel groot’, denk ik dan.”