De SM-kelder, de boa constrictor en de ontrouwe wielrenner: vastgoedmakelaars bundelen 150 strafste verhalen mvdb

21 februari 2020

17u46 3 Bizar Een kelder die ingericht is als SM-keet mét kooi, een vijf meter lange boa constrictor in de living en een appartement dat ‘Loft’-gewijs vooral dienst moest doen als ontmoetingsplek voor een bekend wielrenner en zijn maîtresse. Vastgoedmakelaarsnetwerk ERA bestaat 25 jaar en bundelde ter ere van het zilveren jubileum de 150 meest memorabele momenten van hun medewerkers in het boek ‘Straffe verhalen van de makelaar’. Het leven zoals het is... de vastgoedmakelaar.

Auteur Joyce Mesdag voelde 40 makelaars uit heel Vlaanderen aan de tand en vroeg hen naar de sterkste verhalen uit hun carrière. Aan respons geen probleem; het boek staat vol geestige anekdotes. De immomakelaar komt in zijn of haar carrière nu eenmaal met veel markante mensen in contact en zulke ontmoetingen blijven hangen.

Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Anja van ERA Vastgoed Thuis in Eeklo. Een dertiger die zijn gelijkvloers appartement wou verkopen om in te trekken bij zijn vriendin, stond wat weigerachtig om de bijhorende kelder te laten zien. “Te veel rommel”, luidde het eerst nog. Even later gaf hij schoorvoetend toe dat het een SM-kelder betrof, compleet met dokterstafel, kruis en zelfs een grote kooi. Anja probeerde onder de omstandigheden professioneel te blijven, maar de later toegekomen fotograaf moest zijn bulderlach inhouden. Het appartement is overigens nooit verkocht: de relatie van de man liep op de klippen.

Ratten voor de reuzenslang

Een Beernems boerderijtje had een wel heel vreemde medebewoner, stelde Kurt Dumon van het gelijknamige ERA Dumon vast. Blikvanger van de woonkamer bleek een terrarium met daarin een vijf meter lange boa constrictor. De baasjes lieten het reptiel soms los, waarop het dan door een deur in de wand kroop. “‘Die deur open je best niet als hij nog niet gegeten heeft’, wisten de huurders me te vertellen.” De verklaring voor de amper te harden stank op zolder, kreeg Kurt zelf te zien. De ruimte stond vol met kooien met ratten, toekomstig voedsel voor de reuzenslang. Kurt kreeg zelfs nog een demonstratie en zag hoe het reptiel het beestje na nog geen tien seconden in een wurggreep had. De huurders hebben de boerderij uiteindelijk zelf kunnen kopen.

“Het lag wat gevoelig”

Bij hetzelfde ERA Dumon kreeg een 23-jarige vrouw te horen dat haar loonfiche niet hoog genoeg was om een luxeappartement te huren. Haar vriend zou haar helpen, “maar het lag wat gevoelig.” ERA wou wel verhuren, maar dan waren de gegevens van de man nodig.

Aanvankelijk was er ongeloof, want het ging immers om een bekend persoon. De argwaan ebde helemaal weg toen nog geen uur later – tot grote verbazing van de makelaar – een kopie van zijn identiteitskaart uit de fax rolde. Gefaxt vanuit het Spaans hotel waar de getrouwde wielrenner op trainingskamp zat. “We vielen letterlijk van onze stoel. Blijkbaar wilde hij een appartement huren voor wat privacy met zijn scharrel.” De huur is uiteindelijk nooit doorgegaan, omdat de eigenaars mensen zochten voor de lange termijn - en dus niet al te veel vertrouwen hadden in deze ‘love story’.

Deze en andere anekdotes staan te lezen in ‘Straffe verhalen van de makelaar’ van Joyce Mesdag, uitgegeven bij Borgerhoff-Lamberigts. 152 pagina’s. Prijs: 19,99 euro.