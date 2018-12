De ‘ongevaarlijke’ haai die kind beet en de 9 andere strafste video’s van deze week sam

08 december 2018

09u01 0 Bizar Het was een erg muzikale week, met spetterende optredens tijdens de Story Awards en de Rode Neuzen Dag. Video’s van de evenementen domineren deze week onze top 10, al ontbreken ook de beestjes niet! Bodycambeelden tonen hoe een moordenaar staalhard liegt, Nina maakte een reportage van hét showbizzkoppel van het moment en onze interieurspecialisten gingen op bezoek in een fantastische Antwerpse loft.

1. Toeristen aaien ‘ongevaarlijke’ haaien. Maar dan gaat het mis

Een droomvakantie op de Bahama’s veranderde plots in een nachtmerrie voor een gezin uit de Amerikaanse staat Utah. Toen Jeremy Jones met zijn achtjarige zoon Asher in de zee stond bij ‘ongevaarlijke’ verpleegsterhaaien, zette een van de dieren zijn tanden in Ashers rug. Jeremy trok de haai meteen weg, en Ashers verwondingen vielen gelukkig mee. Het incident vond plaats op 9 november in Compass Cay.

2. Dit waren de Story Showbizz Awards 2018

In de Antwerpse Lotto Arena werden de Story Showbizz Awards 2018 uitgereikt. Een recordaantal van zo’n 50.000 mensen stemde vooraf op hun favorieten van 2018, en die werden in de bloemetjes gezet.

3. Gert Verhulst pinkt traan weg wanneer Will Tura zijn lievelingsnummer zingt

Nathalie Meskens en James Cooke mochten zich met elk twee awards de grote winnaars van de negende Story Showbizz Awards noemen, terwijl Gert Verhulst de carrièreprijs ontving. Hij kreeg naast een beeldje ook een verrassing van de Story-redactie: niemand minder dan Will Tura kwam hoogstpersoonlijk het lievelingsnummer van Gert - Als De Muren Konden Praten - voor hem zingen.

4. Laura Tesoro wint Story Showbizz Award voor beste zangeres

Laura Tesoro vernam dan weer op een heel verrassende manier dat ze gewonnen had.

5. Bodycam toont hoe Chris Watts staalhard liegt tegen speurders na moord op zijn echtgenote en twee dochters

Er zijn beelden opgedoken van het moment waarop Chris Watts staalhard loog over de verdwijning van zijn vrouw en twee dochters. Hij liet tegenover de speurders uitschijnen dat ze vermist waren en leidde hen rond in zijn huis, terwijl hij Shanann, Bella en Celeste toen al zelf had vermoord. Het lijk van zijn echtgenote lag begraven op het olieterrein van Anadorko, de plek waar Watts werkte. De lichamen van kleuters Bella en Celeste had hij gedumpt in brandstoftanks.

6. Zangjongeren intimideren, maar brengen een boodschap over

De ‘hangjongeren’ uit ‘Hoe zal ik het zeggen’ leggen uit hoe ze mensen eerst bang maken om hen dan te verblijden met een hilarische zangstonde.

7. Koen en Jonas scoren met Fix You

Koen Wauters en Jonas Van Geel stormen tijdens de slotshow van Rode Neuzen Dag het Sportpaleis binnen op de tonen van Fix You van Coldplay.

8. Gigantische termietenstad ontdekt die zo oud is als piramiden van Cheops en zo groot als Groot-Brittannië

Een van de grootste structuren die ooit gebouwd werden door een insectensoort: zo noemen onderzoekers een gigantische termietenstad die ze in het noordoosten van Brazilië hebben ontdekt. Ze zou zo’n 4.000 jaar oud zijn en maar liefst 200 miljoen heuvels tellen, die zich uitstrekken over een oppervlakte zo groot als Groot-Brittannië.

9. Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch en zoontje Rufus in NINA: “Die dag toen ik verliefd werd in dat café, dacht je wellicht: is dat ventje een regisseur?’

2018 is hét jaar van regisseur Felix van Groeningen (41) en actrice Charlotte Vandermeersch (35). Hij scoort met zijn ontroerende film Beautiful Boy, zij staat voor het eerst solo op de planken. En als kers op de taart is er zoontje Rufus: nu al hun allermooiste creatie ooit.

10. WOONVIDEO. Wat een uitzicht! En dan heb je het interieur van deze spectaculaire loft nog niet gezien

“Ik ontdek altijd wel iets nieuws als ik naar buiten kijk. Na 1.000 keer blijf ik de schoonheid van de omgeving appreciëren, zelfs op deze grijze herfstdagen.” Sarah woont dan ook op een fantastische plek: aan de Antwerpse Scheldekaaien met aan de ene kant zicht op Linkeroever en het Waasland en aan de andere kant ’t Stad.

Licht en openheid spelen een cruciale rol. In het midden van de woonkamer is er een grote vide en de plafonds van de bovenste verdieping zijn maar liefst vijf meter hoog. Daardoor kijk je vanuit zowat elke ruimte uit op het houten dakgebinte dat, net als de trap, authentiek is. De combinatie met industriële accenten, zoals de inox-keuken en de lift, is bijzonder geslaagd. Meer over deze woning vind je in onze Pluszone.