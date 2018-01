De nieuwste, gevaarlijke “gezondheidshype”: 'rauw' water kv

Bron: NY Times, Business Insider 3 Instagram Mukhande Singh, de oprichter van 'Live Water', een bedrijf dat onbehandeld, ongefilterd water verkoopt. Bizar In de Verenigde Staten is ‘rauw' water de nieuwe trend onder gezondheidsfreaks, zo schrijft de New York Times. Onder andere in San Francisco zijn liefhebbers van puur, ongefilterd water bereid om zo'n 37 dollar (30,68 euro) neer te tellen voor een kruik van 3,78 liter. Maar gezondheidsexperts zijn niet enthousiast over de nieuwe hype en waarschuwen voor de gevaren.

De producenten van het ongefilterde en onbehandelde bronwater richten zich tot consumenten die zich zorgen maken over de kwaliteit van kraantjeswater waaraan vaak fluoride wordt toegevoegd. Bovendien worden gezonde mineralen uit het water gefilterd voor het bij de consument geraakt, beweren ze. Ook flessenwater is volgens hen niet veilig omdat het behandeld wordt met ultraviolet licht of ozon om de verspreiding van algen tegen te gaan, maar dat zou dan weer gezonde probiotica in het water doden.

Volgens voedingsexperts is het echter maar een kwestie van tijd voor er iemand ernstig ziek wordt van water dat niet behandeld werd om de verspreiding van bacteriën en andere verontreinigingen tegen te gaan.

Tourmaline Spring Tourmaline Spring, gebotteld 'rauw' water.

Veiligheidsmaatregelen

Wat tegenstanders van gefilterd water zien als de gevaren, zijn in feite belangrijke veiligheidsmaatregelen, zegt dr. Donald Hensrud, directeur van het Healthy Living Program van de Mayo Clinic in Minnesota. “Zonder de behandeling van water, zijn er acute en uiteindelijke chronische gevaren", merkt hij op. Virussen, bacteriën zoals E. coli, parasieten en kankerverwekkende stoffen kunnen zich verspreiden via onbehandeld water. "Overal ter wereld zien we daar de bewijzen van en de reden waarom wij die problemen niet hebben, is omwille van onze erg efficiënte waterbehandeling", aldus Hensrud.

Het is allemaal goed tot een tienjarig meisje een gruwelijke dood sterft door cholera in Montecito, Californië Bill Marler, expert voedselveiligheid

Parasieten

“Bijna alles wat je kan bedenken dat je ziek kan maken, kan gevonden worden in water", vertelt voedselveiligheidsexpert Bill Marler uit Seattle aan Business Insider. Ongefilterd, onbehandeld water, zelfs van de schoonste stroom, kan uitwerpselen van dieren bevatten en zo parasieten als de Giardia verspreiden, die jaarlijks verantwoordelijk is voor zo’n 4600 ziekenhuisopnames in de VS. Ook hepatitis A, waaraan in 2017 nog 20 mensen stierven in Californië, verspreidt zich via onbehandeld water.

Dom

Aangezien gefilterd, behandeld water de norm is geworden, beseffen de meeste mensen niet hoe gevaarlijk ‘rauw’ water kan zijn, zegt Marler. “De ziektes waaraan onze overgrootouders stierven, zijn helemaal vergeten.” De meeste westerlingen kennen in hun omgeving niemand die stierf aan hepatitis A of cholera dankzij de vooruitgang van de wetenschap, technologie en strenge gezondheidsvoorschriften. Dat maakt het moeilijker om te beseffen welke risico’s er gepaard gaan met de consumptie van rauw water. “Het is allemaal goed tot een tienjarig meisje een gruwelijke dood sterft door cholera in Montecito, Californië", zegt Marler. “Je kan volwassenen er niet van weerhouden dom te zijn, maar we moeten op zijn minst proberen", concludeert hij.