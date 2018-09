De leukste en gekste records uit The Guinness Book of Records 2019 Raluca Peca

09 september 2018

15u22

Bron: The Guinness Book of Records 2 Bizar Elk jaar verschijnt The Guinness Book of Records op de boekenplanken, vol met indrukwekkende en soms een beetje bizarre recordbrekers. Hier vind je een overzicht van de leukste en gekste records uit de editie van 2019.

Meeste lichaamsmodificaties (man)

Gaatjes in je oren, een lip- of neuspiercing hier en daar, niemand kijkt er nog van op. Maar Duitser Rolf Bucholz doet wel vaak mensen vreemd kijken als hij voorbijloopt, met zijn 516 piercings en implantaten, waaronder twee hoorns op zijn voorhoofd. Bovendien is hij ook volledig getatoeëerd. In 2010 was hij de recordhouder voor de meeste piercings, maar nu kan hij dus een nieuwe verdienste op zijn palmares toevoegen.

De grootste breinaalden ter wereld

Alsof breien nog niet ingewikkeld genoeg was, besloot de Britse kunststudente Betsy Bond om breinaalden van 4 m en 42 cm te knutselen. De naalden zijn deel van een kunstproject van Bond en waren dus niet per se met een functioneel doeleind in gedachten gemaakt, maar misschien kunnen ze handig zijn om de grootste sjaal ter wereld mee te breien.

De oudste DJ ter wereld

Schattig oud vrouwtje overdag, hippe DJ ‘s nachts. Sumiko Iwamura, oftewel DJ Sumirock, houdt het record voor oudste professionele DJ ter wereld, op haar 83 jaar (en 6 maanden). Ze draait minstens een keer per maand plaatjes in Shinjuku in Tokyo, Japan. Spijtig dat er geen record voor coolste oma bestaat, want die zou ze ook wel kunnen winnen.

Het langst een voetbal met de voetzolen in de lucht houden op het dak van een bewegende auto

Gedurende 93 seconden hield de Brit Ash Randall een voetbal in de lucht met op de ballen van zijn voeten. Dat klinkt niet zo lang, als je niet weet dat hij terwijl ook op een bewegende auto lag.

Meeste backflips al vuurspuwend in een minuut

Het lijkt iets dat alleen mogelijk is in een gekke Hollywoodfilm. Toch sloeg Brit Ryan Luney erin om gedurende een minuut 14 backflips te doen en tegelijkertijd ook vuur naar buiten te spuwen. Fire cannot kill a dragon, moest hij gedacht hebben terwijl hij door de lucht sprong. Probeer dit zeker niet thuis.

Meeste dobbelstenen gebalanceerd op kattenpoot

Niet alleen mensen vallen in de prijzen, ook huisdieren doen mee. Bibi, een kat uit Maleisië, stapelde maar liefst negen dobbelstenen op zijn pootje. Goed gedaan, Bibi! Mi-wauw!

De meeste hoelahoepen draaiende houden op verschillende lichaamsdelen

Voor sommigen is zelf maar één hoelahoep laten draaien al een heel karwei, laat staan verschillende. Dit is echter geen probleem voor de Duitse Dunja Kuhn, die 59 hoelahoepen rond liet draaien op verschillende lichaamsdelen, zoals te zien is op de foto.

Meeste sprongen door een hond en persoon met één touw gedurende een minuut

Rachael Grylls en haar trouwe viervoeter Jessica sprongen 59 keer samen touwtje. Een leuk idee voor wie zijn hond een nieuw trucje wilt leren.