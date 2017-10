De Land Rover van Jamie Oliver is een rijdende keuken: de wielen maken ijs, de koffer is een kruidentuin avh

De Britse tv-kok Jamie Oliver rijdt met een Land Rover Discovery, zij het een lichtjes omgebouwde Discovery. De wagen is voorzien van een pastamaker, een gasvuur, een opvouwbare eettafel, een aanrecht en een kruidentuin, zelfs Donald Muylle kan hier alleen maar van dromen. En voor een snelle snack hoef je niet eens uit je autozetel, want tussen de bestuurderszetel en de passagierszetel zit een handige broodrooster.



Er komt geen einde aan de mogelijkheden die de Discovery van Oliver biedt. Onder de motorkap zit een slowcooker en drie wielen kunnen boter maken. Het vierde wiel is een ijsmachine. Er is een barbecue ingebouwd en ook een kipje aan het spit is geen enkel probleem. Op het spit aan de voorkant van de auto kunnen met gemak drie kippen braden, liefst als de auto stilstaat natuurlijk.



De transformatie heeft een kleine 50.000 euro gekost. En als je weet dat een nieuwe Land Rover Discovery zonder opties ook minstens 50.000 euro kost, dan besef je al gauw dat een vaste keuken nog zo slecht niet is. Maar Jamie Oliver kan zich als televisiester dat tikkeltje meer veroorloven. Hij is dolblij met zijn nieuwe speelgoed: "Ik vroeg veel, maar ze hebben mijn stoutste verwachtingen overtroffen", aldus Oliver. "De wagen is perfect op maat voor mij en mijn gezin. We love it!"

Niemand houdt ervan, maar de afwas moet natuurlijk ook gedaan worden. Daarom is de auto uitgerust met een aluminium wasbak. En na de maaltijd kan je van een filmpje genieten op een grote flat screen.



David Fairbairn, hoofd van het team dat de wagen in elkaar knutselde, had niet gedacht dat hij aan alle eisen kon voldoen. "Jamie heeft onze limieten afgetast. We hadden nooit gedacht dat hij zou vragen om van de wielen ijsmachines te maken. Maar het was een plezier om met hem samen te werken."



Geniet hieronder nog van wat beelden van Olivers bolide. Het water komt ons al in de mond.

