De ironie van deze cruise speciaal voor passagiers die geloven dat de aarde plat is jv

10 januari 2019

15u14

Bron: The Guardian 0 Bizar Anno 2019 zijn er nog altijd mensen die hardnekkig blijven geloven dat de aarde plat is. Zij houden bijeenkomsten en organiseren allerhande andere activiteiten. Zo heeft de Flat Earth International Conference voor volgend jaar een heuse cruise op de planning staan. Met een schip dat ironisch genoeg voor de navigatie uitgaat van een ronde aardbol.

Een groep aanhangers van de al tweeduizend jaar achterhaalde theorie dat de aarde plat is, gaat volgend jaar op cruise. “Ons grootste, stoutmoedigste en beste avontuur tot nu toe”, klinkt het hoopvol. Organisatie Flat Earth International Conference (FEIC) belooft alvast een fantastische tijd aan boord van het cruiseschip, met restaurants, zwembaden en ander vertier.

Het is wel een ongewone plek om te vieren dat de aarde vlak is. Zeenavigatie bestaat maar bij gratie van het uitgangspunt dat de aarde wel degelijk rond is. Een ferme contradictie met wat de passagiers aan boord van het cruiseschip geloven. Henk Keijer, een zeekapitein met 23 jaar ervaring, legt in The Guardian uit dat alleen al het bestaan van een gps bewijst dat de aarde bolvormig is en niet vlak. De gps leunt op 24 satellieten die rond de aarde cirkelen om ons een locatie of navigatie mee te geven.

Drie gps-satellieten onvoldoende

“De reden waarom er 24 satellieten gebruikt worden, is net de kromming van de aarde”, aldus Keijer. “Er zijn minstens drie satellieten nodig om een positie te bepalen. Maar ook aan de andere kant van de wereld willen ze dat doen en zijn er satellieten nodig. Als de aarde plat geweest was, zouden drie satellieten volstaan hebben om deze informatie voor iedereen op aarde te voorzien. Maar ze volstaan niet, omdat de aarde rond is.”

Binnen de groep van ‘believers’ van een platte aarde bestaan er verschillende theorieën. De meesten gaan ervan uit dat de aarde een grote schijf is, omgeven door “een grensmuur van ijs”, Antarctica. De Flat Earth Society, niet te verwarren met de FEIC, gelooft in een grote complottheorie van alle ruimtevaartorganisaties ter wereld om ruimtereizen en -onderzoek te faken. Dat is volgens hen waarschijnlijk begonnen tijdens de Koude Oorlog, toen “de VS en de USSR elkaar constant wilden aftroeven en dan maar hun exploten verzonnen”.

Nog dit: mocht de FEIC eraan denken om het schip te bemannen met personeel dat niet gelooft dat de aarde rond is, dan wordt dat volgens Keijer erg moeilijk. “Ik heb ongeveer 2 miljoen mijl gevaren en ben nog nooit een zeekapitein tegengekomen die denkt dat de aarde vlak is.”