De enige plek waar Zuid-Koreaanse workaholics rust vinden: een gevangenis AW

24 september 2018

20u43

Bron: Al Jazeera 0 Bizar Om aan de hoge werkdruk te ontsnappen, gaan Zuid-Koreanen niet langer op vakantie. In plaats daarvan zoeken ze vrijwillig rust in een ‘gevangenis’. Daar gedragen ze zich als echte bajesklanten: zonder bezittingen maar ook zonder verplichtingen.

Het gevangenisoord werd in 2008 opgericht en is bestemd voor workaholics. Het draagt de toepasselijke naam ‘mijn inwendige gevangenis’. De oprichter werkte als voormalige openbaar aanklager gemiddeld honderd uren per week. “Zelfs als ik volledig uitgeput was, werkte ik door”, vertelt Kwon Yong-seok. Hij sliep amper, rookte, dronk en had enorm veel stress. “Er bestond nog geen oord waar je afgezonderd wordt van de buitenwereld en de slechte invloeden”, aldus Yong-seok. Dus zorgde de man zelf voor zo’n complex.



Yoga mat, dagboek en paniekknop

Het resultaat: een ‘gevangenis’ met 28 afzonderlijke cellen. Er zijn dagelijks enkele spirituele activiteiten. Maar de ‘gevangenen’ brengen de meeste tijd alleen door, in hun cel. Daar vinden ze een yoga matje, een dagboek en een paniekknop.

Niet enkel het gebouw ziet er zoals een gevangenis uit. De tijdelijke inwoners gedragen zich ook op die manier. Ze dragen hetzelfde uniform, hebben geen gsm tijdens hun verblijf en ook andere bezittingen worden opgeborgen. Zelfs hun lunch of diner wordt geserveerd via het luikje in hun deur.

“Maar deelnemers zeggen dat ze hier tot rust komen en erg gelukkig zijn. Eenmaal hier omschrijven ze de buitenwereld als een gevangenis, niet de kleine cel waarin ze hier verblijven”, besluit Kwon Yong-seok.

Zuid-Koreaanse werkdruk

In 2017 werkte de gemiddelde Zuid-Koreaan ongeveer 2.024 uren. Dat maakt van Zuid-Korea het land met de meeste gepresteerde overuren. Dat zijn er overigens zo’n 300 meer per jaar dan de gemiddelde Amerikaan.

Omdat de situatie uit de hand liep, besloot de overheid onlangs om het aantal uren per week te beperken tot 52 in plaats van 68.