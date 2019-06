De échte Jean-Pierre Van Overschelde blijkt nu toch niet te bestaan: marketingbureau verzon personage TT

19u43 0 Bizar Hij verraste Marc Coucke deze week nog door op de persvoorstelling van Vincent Kompany plots zelf op te duiken: ‘de enige echte Jean-Pierre Van Overschelde’, de 54-jarige Diksmuidenaar die zich belachelijk gemaakt voelde door de Anderlecht-voorzitter. Coucke had namelijk de naam gebruikt als codenaam voor Kompany tijdens de voorbereidingen van diens transfer, maar wist niet dat er ook een echte persoon met die naam rondliep. Alleen blijkt dat nu ook niet te kloppen. Jean-Pierre Van Overschelde blijkt een personage verzonnen door een marketingbureau.

Even recapituleren: het was Marc Coucke die begin deze maand op Qmusic onthulde hoe hij zes maanden lang de codenaam ‘Jean-Pierre Van Overschelde’ gebruikte om intern over de nakende transfer van Kompany te kunnen communiceren.

Vorige week dook dan plots ‘de echte Jean-Pierre op’: een 54-jarige man uit Diksmuide die verklaarde dat hij al zijn hele leven fan was van Marc Coucke en hem regelmatig kaartjes en brieven stuurde. Volgens Jean-Pierre had Coucke nog nooit een berichtje teruggestuurd, maar dus wel zijn naam opgepikt om te gebruiken als codenaam. Niet erg koosjer, vond Jean-Pierre: “Ik weet niet of Marc dat zo heeft bedoeld. Ik wil geen excuses, maar wel dat hij weet wie ik ben.” Zijn verhaal werd overal opgepikt, ook door onze krant.

Maar wat blijkt nu? Jean-Pierre Van Overschelde bestaat helemaal niet echt en is een verzinsel van marketingbureau Geronimo, zo onthult het vandaag in een video. “Beste Marc, je kent ons niet, en toch hebben we al mooie dingen samen gedaan”, klinkt het. “Jij de briljante insteek, wij het verhaal”, verwijzend naar de communicatie rond de transfer van Coucke, die door Geronimo werd verzorgd.

“Die synergie smaakte naar meer”, aldus Geronimo nog. “Daarom besloten we onze visie op storytelling te laten zien. De briljante insteek kwam opnieuw van jou. En opnieuw gingen we aan de slag, alleen was jij deze keer niet op de hoogte.” Waarna Geronimo uitlegt hoe ze het personage Jean-Pierre Van Overschelde creëerden. “Hoog tijd dat je ons sterke businessplan eens bekijkt”, besluiten de marketeers. “Het ligt op je bureau.”

Bekijk de volledige video van marketingbureau Geronimo hier: