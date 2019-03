De allerergste 1 aprilgrappen ooit mvdb

Bron: Metro - Eigen berichtgeving 0 Bizar In deze tijden van fake news wagen weinig redacties zich nog aan aprilvissen. Toch gaat 1 april niet onopgemerkt voorbij, want sinds de opkomst van sociale media zien bedrijven er een extra reclameopportuniteit in. Aprilvissen kunnen soms danig uit de hand lopen, met massale politie-inzet of zelfs evacuaties tot gevolg. Drie voorbeelden:

Een Amerikaanse moeder dacht op 1 april 2014 leuk uit de hoek te komen door haar dochter een sms’je te sturen. Angela Timmons werkte op een hogeschool in Virginia en meldde in het bericht geweervuur te horen. Haar verontruste dochter tracht vervolgens tevergeefs Angela te bereiken, dus belt ze maar het noodnummer 911. De politie neemt geen risico en rukt meteen groot uit. Pas ter plaatse wordt het duidelijk dat het loos alarm is. Van een school shooting is gelukkig geen sprake. Timmons wordt vervolgens opgepakt.



Een radiopresentator van de Engelse radiozender Southern FM kon in 2001 niet vermoeden dat zijn aprilgrap zou leiden tot een permanente verandering van het landschap. De man meldde vanuit de studio in Brighton dat een replica van de Titanic voorbij de kaap Beachy Head zou varen. Beachy Head is een baai met krijtrotsen nabij Eastbourne in het uiterste westen van Engeland. Heel wat mensen nemen de aprilgrap voor waar aan en komen ter plekke een kijkje nemen. De politie en de kustwacht zijn ‘not amused’. De grote toeloop zorgt ervoor dat een stuk klif afbrokkelt en een paar dagen later in zee valt.



Een Jordaanse krant berichtte in 2010 op hun voorpagina over een UFO die nabij de stad Jafr was geland. De plaatselijke burgemeester trapt in de aprilgrap. Militairen moeten prompt op zoek naar de vermoedelijke landingsplek. De burgervader beveelt ook een grootschalige evacuatie. Liefst 13.000 mensen moeten ei zo na hun huis zo snel mogelijk verlaten. Zo ver komt het uiteindelijk niet, maar heel wat inwoners staan angstige momenten uit.

Niet tegenstaande zijn en blijven we fan van 1 april. Of wat dacht u van deze wél geslaagde aprilvissen?

De onovertroffen 1 aprilgrap staat op naam van de BBC. Op 1 april 1957 meldde de Britse openbare omroep in het programma Panorama dat dankzij de zachte winter en het verdwijnen van de gevreesde spaghettigraanklander (een graanklander is een bestaande keversoort, een spaghettigraanklander is verzonnen) de Zwitserse spaghettioogst ongekende hoogten bereikte. Daarbij toonde het programma beelden van Zwitserse boeren die pastaslierten uit de bomen haalden. Veel kijkers vroegen de BBC hoe ze zelf spaghettibomen konden kweken. “Plaats een ongekookte spaghetti in een blik tomatensaus en hoop op het beste”, luidde het antwoord.

Een andere legendarische 1 aprilgrap stamt uit 1969. Nederlanders die het vertikten hun kijk- en luistergeld te betalen, een belasting waarmee programma’s van de publieke omroepen werden gefinancierd, konden niet worden opgespoord indien ze hun tv-toestel inwikkelden met zilverpapier, zo meldde het Nederlandse radionieuws. Het zorgt voor een landelijke run op zilverpapierfolie. Heel wat winkels raken meteen door hun voorraad heen.

De Antwerpse Zoo moest door een geplande verkaveling drastisch verkleinen, meldde Gazet van Antwerpen in 1973. Gevolg: de dierentuin had geen plaats meer voor vele dieren. Een aantal daarvan, waaronder vogels, reptielen en roofdieren, werden gratis weggegeven. Sympathisanten mochten zich aanbieden, met inpakmateriaal. Zo’n tweehonderd dierenvrienden kwamen op 1 april naar de ingang aan het Astridplein afgezakt.