De 11 meest absurde scènes die je via Google Street View kan vinden kg

24 april 2018

18u14

Bron: Google Street View, CNET 0 Bizar Google bracht de hele wereld in kaart: bijna elk hoekje van de aardbol kan je verkennen via Google Maps en Google Street View. Logisch dus ook dat de Google-wagen op sommige plaatsen ter wereld een unieke scène op de gevoelige plaat kon vastleggen. De meest bizarre taferelen vind je hieronder.

Duivenhoofden

Een geheime cult die een gevederde entiteit aanbidt? Of een groep vrienden die heel graag de Google Street Car in de maling wilden nemen en daarvoor wellicht uren de wacht hielden op dit weggetje in Tokyo?

Vuilnisbak

In het Franse Parc de Valency besloot een man in een vuilnisbak te kruipen: hoe dat gebeurde, of waarom hij dat deed is niet bekend. Hoe en of hij eruit geraakte overigens ook niet.

Zesling

Op eerste zicht lijkt het alsof een zesling kuiert langs deze weg in India, maar gaandeweg wordt duidelijk dat het steeds dezelfde persoon is die wordt afgebeeld. Op en rond het baantje kan je de man maar liefst in zes verschillende poses herkennen.

Op de latten

Toegegeven: deze is niet door de Google-wagen getrokken, maar wel geüpload door een gebruiker. Deze wintersportfanaat kon duidelijk niet meer wachten tot er daadwerkelijk sneeuw lag en suisde de flank van de Mont Blanc al af op het gras.

Beer op terras

In Alaska krioelt het van de beren, maar die zitten meestal niet in een tuinstoel op het terras. Het is niet duidelijk wat de persoon in zijn armen houdt, maar geruststellend is het allerminst.

Duikpak

Twee mannen in Noorwegen hadden zich speciaal in duikpakken gehesen voor de komst van de Google Street View-auto, zwemvliezen en hengels inclusief.

AT-AT

"Een AT-AT in je voortuin in plaats van een tuinkabouter: het is eens iets anders", moet deze Star Wars-fan in de Amerikaanse staat North-Carolina hebben gedacht.

The Stig

The Stig, de racepiloot die jarenlang het Top Gear-circuit onveilig maakte, werd gespot naast Loch Ness in Schotland.

Origineel

Een Canadees wilde origineel uit de hoek komen. Van de plastic flamingo's tot het paardenhoofd: deze scène is even absurd als memorabel.

Grap

Het juiste moment op de juiste plaats: deze auto in Californië werd door enkele flauwe grappenmakers net volledig ingepakt in plasticfolie.

Mysterieuze vrouw

In de woestijn in New Mexico kan je een vrouw zien lopen naast de weg. Niet zo vreemd, ware het niet dat ze omringd wordt door kilometers woestijn. Bovendien draagt ze een jurkje en hakken, wat niet echt de aangeraden tenue is als je van plan bent om door de woestijn te trekken.

Benen

Op een campus in Alaska dolen er twee paar benen rond, zonder de rest van hun lichaam.

Dubbel werk

Puur toeval: deze twee Google Street View-auto’s komen elkaar plots tegen op hun route door het noorden van Argentinië.