6-jarig meisje uit Amerika krijgt officiële licentie om een eenhoorn in haar achtertuin te houden na schattig briefje aan de dierenbe­scher­ming

Een 6-jarig meisje uit de VS heeft formeel toestemming gekregen om... een eenhoorn in haar tuin te mogen houden. De dierenbescherming in Los Angeles gaf de kleine meid een ‘vergunning’ nadat ze hen een briefje met een opmerkelijk verzoek had geschreven.

17 december