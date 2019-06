Dat is even schrikken: bestuurder treft duizenden bijen aan op portier van zijn auto Nikki Catlender

22 juni 2019

20u57

Bron: AD.nl 0 Bizar Dat was even schrikken voor de eigenaar van een geparkeerde auto in Rotterdam-Prins Alexander. Toen hij vanavond in zijn wagen wilde stappen om weg te rijden, trof hij een zwerm van wel 20.000 bijen aan op het portier. De insecten krioelden over de deur én de handgreep.

De automobilist schrok zich volgens de politie een hoedje en belde in wanhopige toestand het alarmnummer. Eenmaal ter plekke bleek de auto door grapjassen te zijn besmeurd met een zeer zoete substantie. “Wat deze bijtjes natuurlijk wel konden waarderen. De eigenaar was er logischerwijs iets minder blij mee”, liet de politie op Facebook weten. Wie de zoetigheid op de deur smeerde, is nog onbekend.

Agenten lieten een imker komen om de insecten te vangen. Voor de zwerm van ongeveer 20.000 bijen wordt een andere plek gezocht.